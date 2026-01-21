¡Atención! Más de 40 provincias del Perú en RIESGO EXTREMO de activación de quebradas por lluvias intensas

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°019-2026-INDECI/COEN, alertando sobre lluvias intensas que afectarán diversas regiones del país entre el 20 y el 21 de enero.

Probabilidad de activación de quebradas

A través de un aviso de corto plazo, la entidad adscrita del Ministerio de Defensa advirtió una posible activación de quebradas en más de 40 provincias del territorio nacional ubicadas en las regiones Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo a lo informado por el COEN estos fenómenos que, en nuestro país se conocen como huaicos, podrían registrarse, de acuerdo a la advertencia meteorológica, desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero.

Estas zonas del Perú podrían verse afectadas debido a las intensas lluvias que ha pronosticado el SENAMHI. Cabe mencionar que, el mapa de riesgo presenta niveles de carácter rojo en la costa central,así como en la sierra norte, centro y sur.

🔴#ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) se presentarían hasta el 21/1 en varias provincias de los departamentos de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/toDxQkTrZl — COEN - INDECI (@COENPeru) January 20, 2026

¿Cuáles son las provincias que se verían afectadas?

Como se mencionaba líneas arriba, el COEN señaló que son ocho las regiones más comprometidas y que se encuentran en riesgo extremo de activación de quebradas por fuertes precipitaciones, donde se identifican hasta un total de 46 provincias con zonas de alto riesgo por deslizamientos, huaicos y crecidas repentinas.

En Áncash , las provincias que figuran son Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay.

, las provincias que figuran son Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay. En Arequipa , el peligro se extiende a Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

, el peligro se extiende a Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. En Huánuco , presenta riesgo en: Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

, presenta riesgo en: Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. En Junín , las quebradas podrían activarse en Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

, las quebradas podrían activarse en Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En Lima , las provincias que estarían en peligro serían Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

, las provincias que estarían en peligro serían Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. En Moquegua , la única provincia expuesta sería General Sánchez Cerro.

, la única provincia expuesta sería General Sánchez Cerro. En Puno , el peligro incluiría a Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo.

, el peligro incluiría a Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo. En Tacna, las quebradas podrían suscitarse en Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

La alerta también incluye las provincias de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Pasco y Ucayali, aunque con menor concentración de puntos críticos en la activación de quebradas.

Frente al pronóstico de lluvias intensas por parte del SENAMHI, el COEN-INDECI precisó que 46 provincias del país están en alerta roja de activación de quebradas entre el 20 y el 21 de enero.