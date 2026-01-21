RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Emergencia climatológica

¡Atención! Más de 40 provincias del Perú en RIESGO EXTREMO de activación de quebradas por lluvias intensas

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) este fenómeno climatológico afectaría zonas críticas de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

Más de 40 provincias del Perú en riesgo extremo de activación de quebradas
Más de 40 provincias del Perú en riesgo extremo de activación de quebradas (Foto: Composición Exitosa)

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°019-2026-INDECI/COEN, alertando sobre lluvias intensas que afectarán diversas regiones del país entre el 20 y el 21 de enero.

Probabilidad de activación de quebradas 

A través de un aviso de corto plazo, la entidad adscrita del Ministerio de Defensa advirtió una posible activación de quebradas en más de 40 provincias del territorio nacional ubicadas en las regiones Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo a lo informado por el COEN estos fenómenos que, en nuestro país se conocen como huaicos, podrían registrarse, de acuerdo a la advertencia meteorológica, desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero

Estas zonas del Perú podrían verse afectadas debido a las intensas lluvias que ha pronosticado el SENAMHI. Cabe mencionar que, el mapa de riesgo presenta niveles de carácter rojo en la costa central,así como en la sierra norte, centro y sur.

José Jerí sobre reuniones con empresario chino: "Hay un ánimo desestabilizador y un complot"
Lee también

José Jerí sobre reuniones con empresario chino: "Hay un ánimo desestabilizador y un complot"

¿Cuáles son las provincias que se verían afectadas?

Como se mencionaba líneas arriba, el COEN señaló que son ocho las regiones más comprometidas y que se encuentran en riesgo extremo de activación de quebradas por fuertes precipitaciones, donde se identifican hasta un total de 46 provincias con zonas de alto riesgo por deslizamientos, huaicos y crecidas repentinas.

  • En Áncash, las provincias que figuran son Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay.
  • En Arequipa, el peligro se extiende a Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • En Huánuco, presenta riesgo en: Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
  • En Junín, las quebradas podrían activarse en Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
  • En Lima, las provincias que estarían en peligro serían Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
  • En Moquegua, la única provincia expuesta sería General Sánchez Cerro.
  • En Puno, el peligro incluiría a Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo.
  • En Tacna, las quebradas podrían suscitarse en Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata. 

La alerta también incluye las provincias de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Pasco y Ucayali, aunque con menor concentración de puntos críticos en la activación de quebradas.

Frente al pronóstico de lluvias intensas por parte del SENAMHI, el COEN-INDECI precisó que 46 provincias del país están en alerta roja de activación de quebradas entre el 20 y el 21 de enero.

Iván Paredes Yataco presentó su RENUNCIA al cargo de presidente del INPE
Lee también

Iván Paredes Yataco presentó su RENUNCIA al cargo de presidente del INPE

Temas relacionados activación de quebradas Arequipa COEN Cusco lluvias intensas provincias regiones Senamhi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA