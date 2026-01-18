Operativo en Loreto: PNP incauta 160 kilos de cocaína y armas de guerra en el río Amazonas

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú, en conjunto con la Marina de Guerra, ejecutó un operativo en el río Amazonas, región Loreto, que significó un duro golpe contra el narcotráfico. En la intervención se incautaron 160 kilos de clorhidrato de cocaína, además de seis fusiles de guerra de largo alcance, una pistola y gran cantidad de municiones.

El cargamento estaba listo para ser trasladado en dos embarcaciones hacia una pista clandestina de aterrizaje, desde donde se pretendía enviar la droga a Bolivia. También se decomisaron motores, celulares y otros equipos que formaban parte de la logística de la organización criminal.

El detenido fue identificado como Franklin Rojas Melitón, de 21 años, quien permanece bajo investigación en la Dirección Antidrogas. Según fuentes policiales, el joven cumplía funciones de transporte y vigilancia para la red, lo que confirma el reclutamiento de personas muy jóvenes en estas mafias.

Armas de guerra en manos del crimen

La presencia de fusiles de largo alcance evidencia la militarización de las operaciones del narcotráfico en la Amazonía. Estas armas estaban destinadas a reforzar la capacidad de fuego de la organización, mostrando el nivel de amenaza que representan para la seguridad en la región.

#Iquitos 🚨 | En un trabajo en conjunto con la @naval_peru, ejecutaron un exitoso operativo de interdicción al tráfico ilícito de drogas en la localidad de Tanshiaco, distrito Fernando Lores, logrando la detención de una persona, así como el decomiso de droga y la incautación de... pic.twitter.com/kXQYkhNu9G — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 18, 2026

Estrategia del gobierno

En diciembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que hasta el cierre del año 2025 se han destruido más de 55 toneladas de droga como parte de la ofensiva contra el crimen organizado.

Señaló que la estrategia busca pasar de una postura defensiva a una ofensiva, con operativos que desarticulen las rutas y la logística de las mafias internacionales, siendo el actual operativo parte de dicha estrategia.

Loreto se confirma como un punto crítico del narcotráfico, por su conexión fluvial y aérea hacia países vecinos. El operativo refuerza la narrativa de que el Perú está intensificando su lucha contra estas redes, aunque también revela la magnitud del desafío: organizaciones con armas de guerra, rutas clandestinas y capacidad de reclutamiento juvenil.

El operativo en Loreto no solo significó la incautación de droga y armas, sino que expuso la dimensión internacional y militarizada del narcotráfico en la Amazonía. El gobierno lo presenta como parte de una ofensiva más amplia, mientras la región sigue siendo un escenario clave en la disputa contra el crimen organizado.