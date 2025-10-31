Cadena perpetua para quien porte armas sin licencia: El proyecto de ley del congresista Wilson Soto

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la ola de criminalidad que azota al Perú, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, ha presentado un proyecto de ley que condicionaría a muchos delincuentes. Si una persona es encontrada con un arma de fuego y no porta una licencia para su uso, sería condenado a cadena perpetua.

Modificará un artículo del Código Penal

La propuesta del parlamentario que representa a la región de Huancavelica, modificaría el artículo 279-G del Código Penal. Además de esta condena por la portación ilegal de armas, se incluirán a los que fabriquen, comercialicen o utilicen armamento sin la reglamentación que acredite esté habilitado.

"Presenté un proyecto de ley que impone cadena perpetua a la tenencia ilegal de armas de fuego. La delincuencia no puede seguir armada mientras los peruanos viven con miedo. El Estado debe proteger la vida y actuar con firmeza" publicó el congresista Soto en sus redes sociales.

Presenté un proyecto de ley que impone cadena perpetua a la tenencia ilegal de armas de fuego. La delincuencia no puede seguir armada mientras los peruanos viven con miedo. El Estado debe proteger la vida y actuar con firmeza. #SeguridadCiudadana pic.twitter.com/obAZnGpLm3 — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) October 31, 2025

En el proyecto de ley que remitió al área de trámite documentario del Congreso de la República, el legislador incluye que aquellas personas que presente su arma para que se utilice ilícitamente, también recibirán esta pena. También se verán afectados los miembros de la Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Será sancionado con la misma pena quien preste, alquile o facilite armas o bienes de esta naturaleza, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso con fines ilícitos, cuando dichas armas sean de propiedad del Estado", precisa el texto.

También recibirán la misma condena quien trafique con armamento o con materiales para su fabricación. Por último, indica que si un agente es miembro de una organización criminal, pasará el resto de su vida en las sombras.

¿Quién entrega licencia para portar armas en Perú?

En el territorio nacional, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), es la encargada de entregar las licencias para portar armas. Esto se hace mediante un trámite que consta de cinco pasos.

Realiza el pago por derecho de trámite

Obtención del certificado de salud

Inscripción en la plataforma SEL y separación de cita

Asistencia a la cita

Espera por el resultado de prueba (21 días)

Para castigar con severidad a los delincuentes, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que propone condenar con cadena perpetua a quienes porten armas de fuego sin licencia. Esto incluye a otros aspectos que sería castigado del mismo modo.