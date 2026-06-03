Cámara de Comercio de Lima exige al JNE pronunciarse sobre nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cámara de Comercio de Lima exigió al Jurado Nacional de Elecciones un pronunciamiento inmediato acerca del nuevo plan de gobierno que fue presentado por el partido político Juntos por el Perú.

CCL exige pronunciamiento inmediato al JNE

El último lunes, 1 de junio, la organización política por la que Roberto Sánchez es candidato presidencial presentó un nuevo plan gubernamental en el que evidencia modificaciones en los enfoques constitucional, social, económico y de relaciones exteriores en comparación con los lineamientos que se presentaron en la primera etapa de su campaña.

En medio de dicho escenario, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un comunicado de prensa en el que se indica que este nuevo plan de gestión "difiere en aspectos sustanciales" de este documento que se encuentra inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones por lo que afirman que "requiere una respuesta institucional inmediata".

En ese sentido, el escrito de la institución gremial privada señala que si bien el artículo 24 de la Ley N°28094, la denominada Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establecen que este plan de gobierno registrado ante el JNE es el documento oficial y vinculante de la candidatura, "su modificación una vez vez vencido el plazo de inscripción no está permitido".

"Promover una plataforma distina a la inscrita constituye una infracción a las reglas del proceso electoral", se agrega en el texto difundido por la Cámara de Comercio de Lima.

Asimismo, realiza hincapié en que el artículo 176 de la Constitución Política del Perú indica que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las expresiones de la voluntad popular se traduzcan en resultados legítimos.

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Cámara de Comercio de Lima exige al JNE pronunciarse sobre el nuevo plan de Juntos por el Perú



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