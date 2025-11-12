Capturan a ciudadano venezolano presuntamente implicado en ataque contra policía del Grupo Terna

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú logró capturar a un sujeto de nacionalidad venezolana acusado de haber disparado a policía terna en la puerta de su vivienda en El Agustino.

Se lanzó de un cuarto piso para escapar

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, Manuel Lozada, brindó más detalles de la ubicación y captura del ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado como Jason Adrián Flores Piña, de 24 años.

"Por la evidencia que tiene en el brazo y por su propia declaración, sería el que ha cometido el delito de asalto y robo a mano armada contra un efectivo policial en horas de la madrugada en El Agustino. Contra nuestro suboficial de tercera Villalta Kai Franco", explicó.

Durante la intervención realizada por la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte en la urbanización San Genaro, en Chorrillos, el individuo trató de escapar saltando de techo en techo a lo largo de la zona.

Fue al quedar atrapado, que decidió lanzarse desde un cuarto piso a un domicilio con techo de calamina de un solo piso, en donde el material no aguantó, generando que caiga en el cuarto de una niña de tan solo 3 años. Lo que causó un gran temor entre los dueños de la vivienda y los vecinos de la zona, en horas de la madrugada.

Sujeto confesó su participación

Tras ser atrapado, Flores Piña, confesó a las autoridades su participación, sumado a que, durante el intento de robo el efectivo lo hirió y cuenta con las lesiones, lo que demostró que estuvo implicado.

"Este sujeto ha sido ubicado acá en Chorrillos por la policía y al momento de su fuga, ha llegado hasta el techo de este domicilio, cayéndose y casi, inclusive, lesiona a una menor de edad de un año. Ha sido capturado y en su brazo, está un impacto de entrada y salida por arma de fuego, él mismo refiere que es producto de que el policía repelió el ataque de este delincuente", reveló Lozada.

Durante su escape, el sujeto no dudo en usar su arma de fuego para repeler el intento de captura de los efectivos de la PNP. En esa línea, en el domicilio donde fue hallado se le incautaron 20 municiones calibre 9 milímetros, así como un casco y la ropa usados durante el intento de asalto. La Dirección de Investigación Criminal y la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, vienen investigando los sucedido.

Es así, como la PNP logró la captura de un ciudadano venezolano, en Chorrillos, que habría confesado, según la PNP, su participación en el intento de robo y ataque contra un agente del Grupo Terna.