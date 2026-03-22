Minsa alerta sobre contagio de piojos en escolares y brinda consejos para evitar propagación

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La marcada temporada de verano, su lenta transición al otoño y el incremento de las temperaturas en las diversas regiones del país traen consigo uno de los problemas más recurrentes en los niños durante su etapa escolar: el contagio de piojos y liendres.

Ante este escenario, y con el inicio del año escolar, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a los padres de familia sobre este tipo de infestación, el cual se presenta debido al contacto directo entre estudiantes y al uso compartido de objetos personales.

La especialista Lucie Puell Ramírez, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, explicó que el piojo (Pediculus humanus capitis) se aloja principalmente cerca del folículo piloso del cuero cabelludo, mientras que las liendres (huevos) suelen situarse detrás de las orejas y en la nuca. El contagio ocurre por contacto físico y por compartir peines, gorros, toallas o accesorios.

Recomendaciones del Minsa

Para evitar la propagación, lo primero que se recomienda es que los niños asistan al colegio con el cabello recogido y que el menor evite pedir prestar o pedir prestado implementos personales de otros compañeros, como peines, cepillos, gorros y toallas, usualmente incluidos dentro de los útiles de aseo.

Sin embargo, en caso de que el escolar haya sido infestado, la entidad sugiere el uso de lociones de permetrina al 1 %, siempre bajo indicación médica previa, además del empleo riguroso del peine patrullero (peine fino de acero) para retirar los parásitos muertos tras la aplicación del medicamento sobre el cabello.

Se recomienda uso de loción y peine patrullero para el cuidado.

Cero tratamientos caseros

La especialista advirtió que aplicar sustancias caseras puede ocasionar complicaciones como dermatitis de contacto irritativa. Además, el rascado crónico con manos sucias puede generar heridas que deriven en infecciones bacterianas más graves, como la dermatitis impetiginizada.

El Minsa subrayó que la presencia de piojos o liendres no es un indicador de falta de higiene, sino de una cadena de contacto que puede afectar a toda la familia. Por ello, recomendó acudir al dermatólogo o al centro de salud más cercano ante cualquier sospecha, para recibir tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

La alerta del Minsa busca reforzar la prevención en el inicio del año escolar, recordando que el contagio de piojos es común pero controlable con medidas simples. La detección temprana, el uso de tratamientos médicos adecuados y la evitación de prácticas caseras son claves para proteger la salud de los niños y garantizar su bienestar en el entorno educativo.