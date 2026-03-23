SIN AGUA hasta por 15 horas el 24 de marzo: Horarios y distritos afectados con el corte del servicio

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que habrá un nuevo corte de agua el martes 24 de marzo en distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

Corte de agua en Lima: Distritos afectados y por qué

La empresa estatal informó que ejecutará una nueva restricción del suministro de agua hasta por 15 horas en algunos distritos de la capital peruana debido a trabajos de mantenimiento y otras acciones con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad a sus usuarios.

En ese marco, exhorta a los vecinos de las zonas afectadas temporalmente por el corte que tomen medidas previsionales. A continuación los distritos que no contarán con agua el martes 24 de marzo:

Sin servicio temporal en San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

del corte: Limpieza de reservorio. Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.

Sector 404.

En el Agustino

Zonas afectadas: A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre.

A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre. Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Sin agua en Ate

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas en sector 150: A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre.

A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre. En sector 152: A.H. Huaycán Zonas V, I, J, UCV 153A zona J, Y, K 163B, R-D7, A.H. Huaycán Zonas V, Y, X 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, 164B, R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril UCV 237C, 238, R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.

En Lurigancho

Zonas afectadas: APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.

Hora del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

En Magdalena

Motivo del corte: Trabajos de empalme.

del corte: Trabajos de empalme. Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón , Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco).

, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco). Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

En La Molina

Zonas sin agua temporal: Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas.

Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por empalme de tubería.

En San Martín de Porres

Áreas sin agua: A.H. 12 de Diciembre, A.H. Los Jazmines de Palao II, A.H. Juan Pablo II, A.H. Lampa de Oro, A.H. Lampa de Oro Ampliación, A.H. Lampa de Oro I y II etapa, A.H. La Milla, A.H. Nuevo Perú, A.H. Manuel Scorza, Asociación Consuelo G. de Velasco, Asociación 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, Urb. Ingeniería, Urb. 27 de Octubre, Urb. Palao I y II etapa, Urb. Perú, Urb. Valdiviezo.

sin agua: A.H. 12 de Diciembre, A.H. Los Jazmines de Palao II, A.H. Juan Pablo II, A.H. Lampa de Oro, A.H. Lampa de Oro Ampliación, A.H. Lampa de Oro I y II etapa, A.H. La Milla, A.H. Nuevo Perú, A.H. Manuel Scorza, Asociación Consuelo G. de Velasco, Asociación 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, Urb. Ingeniería, Urb. 27 de Octubre, Urb. Palao I y II etapa, Urb. Perú, Urb. Valdiviezo. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Suspensión de agua en Lince y Santa Anita

Ante el anuncio del corte de agua en distritos de Lima el 24 de marzo, Sedapal recuerda a los usuarios que podrán comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para mayor información del cronograma de la suspensión temporal del servicio.