Corte de luz en Lima del 23 al 29 de marzo: Conoce AQUÍ si tu zona está en la lista

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz en Lima se aplicará entre el 23 y el 29 de marzo, afectando zonas puntuales de distintos distritos. La suspensión del servicio eléctrico será por sectores específicos, con horarios definidos, por lo que no todos los vecinos se verán afectados al mismo tiempo.

Según la información de Pluz Energía, estos trabajos forman parte de un plan técnico para mejorar el suministro eléctrico. Se recomienda revisar las calles y urbanizaciones incluidas, ya que los cortes pueden durar varias horas dependiendo del avance de las labores.

Distritos, zonas y calles afectadas

El lunes 23 de marzo, los cortes se concentrarán por áreas de Lima Norte y Callao. En el distrito de Carabayllo, la suspensión afectará sectores como la Prolongación Los Suyos, Asociación Pro-Vivienda así como áreas cercanas a urbanizaciones y asentamientos humanos de la zona.

En el Callao, el corte de luz alcanzará vías principales como las avenidas Buenos Aires, Almirante Grau, Jr. California y zonas aledañas, incluyendo calles residenciales cercanas a estos ejes. Mientras tanto, en Ventanilla, la medida impactará asentamientos humanos y sectores del Parque Porcino, del Jirón Arequipa, donde se ejecutarán trabajos en la red.

El horario previsto para estas zonas será de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., aunque podría variar según las condiciones técnicas. Se trata de interrupciones focalizadas, por lo que el servicio eléctrico se mantendrá en otras partes del mismo distrito.

Durante los días siguientes, el corte de luz continuará en distintos puntos de Lima Metropolitana. Cada jornada incluirá nuevas zonas, urbanizaciones y calles específicas, lo que forma parte de un cronograma escalonado para cubrir diferentes áreas sin afectar de forma masiva.

Motivo del corte de luz en Lima

La suspensión del servicio eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y mejora del sistema. Estas acciones buscan prevenir futuras fallas, renovar equipos y garantizar un servicio mucho más estable en beneficio de los usuarios.

Según la fuente, las labores incluyen intervención en redes, revisión de infraestructura y mejoras técnicas en distintos sectores. Por ello, los cortes han sido programados con anticipación para minimizar impactos.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones como cargar dispositivos, desconectar electrodomésticos y planificar actividades. El corte de luz en Lima del 23 al 29 de marzo afectará distritos, zonas, calles y horarios específicos del servicio eléctrico, por lo que es importante mantenerse informado y verificar si su ubicación está dentro del cronograma.