¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Cotización del tipo de cambio este sábado, 22 de noviembre

Si tienes ahorros o inversiones en dólares, conocer su valor te permite entender cómo estos podrían estar afectando tu poder adquisitivo. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la jornada de este sábado, 22 de noviembre, y así puedas tomar mejores decisiones financieras.

Precio del dólar hoy, 22 de noviembre

El dólar es la principal moneda de reserva a nivel global, y muchos países lo usan para sus transacciones internacionales y Perú no es la excepción. Por ello, cambios en el valor de esta divisa pueden tener repercusiones en mercados, por lo cual es ideal siempre estar informado sobre cuál es su comportamiento en el día a día.

Asimismo, esta moneda estadounidense tiene una influencia directa en varios aspectos de nuestra economía, desde el costo de vida hasta las decisiones de inversión y ahorro. En ese marco, una entidad del Estado que te permite saber cuál es la fluctuación del dólar este sábado es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A continuación te revelamos los datos que se reflejan en su página web respecto al tipo de cambio para la compra y venta:

SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.384 S/ 3.391

Precio del dólar en subida. De acuerdo a los valores presentados líneas más arriba, se puede evidenciar una variación al alza de esta divisa, en comparación a días previos: el viernes 21 de noviembre, la compra estaba S/3.377, mientras que la venta fue de S/3.385. Asimismo, el jueves 20, esta moneda extranjera, su compra era de S/3.372 y la venta: S/3.380.

Tipo de cambio mercado paralelo

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio, también conocido como el "dólar Ocoña" es:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400

En este mercado, el precio del dólar puede ser más alto o más bajo que el tipo de cambio oficial, dependiendo de varios factores como la oferta y demanda de dólares en el país, la incertidumbre económica y las políticas gubernamentales, así como las tasas de interés en EE. UU.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Otro dato que debes tener en cuenta si estás pensando en comprar o cambiar dólares es a cuánto cerró esa divisa el día de ayer. Pues bien, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es la institución que te permitirá saber ello.

Recuerda que la entidad también lleva a cabo mensualmente la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que recopila las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés.

El dólar cerró ayer, viernes 21 de noviembre, en 3,3890, (con una apertura de 3,3860), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,889, con un máximo de 3,3930 y un mínimo de 3,3850.

Así cerró el dólar ayer, 21 de noviembre.

El valor del dólar influye en el día a día de los peruanos, por lo cual, es importante saber cuál es su precio y tipo de cambio para tomar decisiones más informadas sobre ahorros, inversiones, compras en líneas o viajes.