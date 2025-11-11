VMT: Policía detuvo a organización criminal que extorsionaba empresa de transporte "Los Moraditos"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 11 de noviembre, en el asentamiento humano "El Paraíso" (Villa María del Triunfo), la Policía Nacional del Perú intervino a los integrantes de la organización criminal "Los Trujillanos" quienes, según las autoridades, se dedicaban al cobro de cupos en diversas zonas de Lima Sur.

Esta organización, de acuerdo a información policial, sería la responsable del ataque realizados a la empresa de transportes Los Milagros del Señor de Pachacamiya, popularmente conocida como los "Moraditos" la semana pasada.

Fueron 3 personas las intervenidas en tres predios diferentes de la zona. La operación contó con la presencia del Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, quien brindó mayores detalles de los resultados obtenidos.

Armas y celulares incautados

Según refiere Arriola, a los sujetos intervenidos se les incautó dos armas de fuego, nueve cartuchos de dinamita y teléfonos celulares con información detallada sobre los negocios que venían extorsionando, a los que se les venía exigiendo fuertes sumas de dinero diariamente.

Cabe precisar que los sospechosos fueron sorprendidos en un inmueble de 7 pisos que vendría funcionando como su guarida, donde maquinaban su próximo ataque extorsivo al momento de la intervención policial.

Los tres sujetos fueron identificados como Juan Jesús Sánchez Delgado, alias "Ratuja"; Miguel Ángel Manuel Zurita Lanegra, alias "Sueño" y Victor Daniel Borges, alias "Muro"

Fueron 3 las personas detenidas.

Ataque a los "Moraditos"

Respecto al ataque hacia la empresa "Los Moraditos", el Comandante Arriola reveló que en los teléfonos incautados se halló material audiovisual que daba cuenta del ataque perpetrado con arma de fuego por los integrantes durante la medianoche del 9 de noviembre.

"Los trujillanos" no solo se dedicaban a intimidar y atacar al sector transporte, sino que también a otros negocios aledaños de la zona.

La policía continuará con las investigaciones; mientras tanto, se espera que las instancias judiciales consideren todos los elementos probatorios obtenidos durante el operativo para eliminar este mal que sigue azotando la capital en medio del estado de emergencia.