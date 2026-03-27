Emolienteros denuncian presiones de municipios con fines políticos: "Nos han perjudicado"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú, Edgar Sáenz, denunció que trabajadores del sector han sido obligados a utilizar indumentarias alusivas a partidos políticos que lideran municipios. "O cambias el color, o no hay permiso", mencionó, al advertir presuntas presiones que condicionan la autorización para trabajar en la vía pública.

Denuncian presiones de municipios con fines políticos

Los emolienteros vienen recibiendo presiones de municipios con para colocarse indumentarias alusivas a partidos políticos. Ello ha sido considerado como "un problema grande" desde la óptica de Edgar Sáenz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros de Perú.

"Los municipios, por así decirlo, de un partido político entra diferente al de la gestión anterior, el colo que se ha usado ya no sirve. Ahora tienes que utilizar el color del partido del alcalde. Si tú no cambias el color no hay permiso", expuso.

Inclusive añadió que en sus módulos de trabajo también tenían que colocar colores alusivos a la organización política que estaban cargo de las comunas. "Eso nos ha perjudicado bastante porque eso está prohibido, no nos pueden obligar", subrayó.

"Sin embargo, ellos dicen: 'No, la ley no dice eso, así que si quieres trabajar, cambia el color y trabajas, de lo contrario, no va a ver permiso para ustedes'", manifestó Edgar Sánez con total indignación.

Saluda la promulgación de ley que reconoce derechos del sector

Este viernes 27 de marzo, fue promulgada la ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública como microempresas generadoras de autoempleo productivo.

Con ello se busca que se promueva la alimentación saludable en condiciones de salubridad realizando una modificación de los artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley N.º 30198. Así mediante la Ley N°32570 se reconoce el expendio o venta ambulatoria en la vía pública de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones y de quinua, maca, kiwicha, así como de otros productos complementarios de su actividad comercial como sándwiches y similares,

Al respecto, Edgar Sáenz saludó esta normativa que reconoce los derechos de los emolienteros y a su vez exhortó a las municipalidades a cumplirla y aplicarla.

"Agradecer al Congreso de la República por su apoyo (en la promulgación de ley) (...) Todos tenemos el sueño de progresar. Tenemos derechos y eso nadie nos lo puede impedir. Los peruanos somos iguales sean emolienteros, emnpresario, abogado, político ", resaltó.

Es así como, Edgar Sáenz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú, denunció que trabajadores del sector han sido obligados a utilizar indumentarias alusivas a partidos políticos que lideran municipios