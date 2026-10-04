ERM 2026: Reniec brindará atención excepcional para el trámite y entrega de DNI este domingo, 4 de octubre

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 4 de octubre más de 26 millones de peruanos participarán de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, en ese contexto, el Reniec informó que brindará atención excepcional para el trámite y la entrega de DNI a los ciudadados en diversas regiones del país incluida Lima.

Reniec atenderá en el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Los ciudadanos volverán a acudir a las urnas hoy para elegir a las próximas autoridades municipales y regionales que gobernarán por los próximos cuatro años. Para ello es necesario que los electores cuenten con su DNI para poder emitir su voto, de no ser así no podrán ejercer su derecho cívico.

Por tal motivo con la finalidad de que la ciudadanía cuente con las facilidades de participar de esta importante fiesta cívica, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) utilizó sus canales oficiales para dar a conocer que atenderá en algunas de sus sedes en el territorio nacional.

Los servicios que el organismo autónomo brindará este 4 de octubre serán el trámite y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI). lo mismo se realizó ayer sábado, 3 de octubre. Respecto al horario de atención de hoy, la jefa de esta entidad, Carmen Velarde Koechlin, precisó que será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. , únicamente para el servicio de entrega del documento personal.

Hay que mencionar que, el Reniec abrirá sus puertas en sus centros de atención localizados en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para conocer específicamente las oficinas que estarán habilitadas puedes ingresar al siguiente link .

📢 ¡Domingo de elecciones y seguimos atendiendo! 🗳️ Hoy, domingo 4 de octubre, el Reniec brinda atención excepcional para el trámite y entrega de DNI. 🪪 Si aún necesitas realizar tu trámite o recoger tu documento, acércate a los centros de atención habilitados y llega preparado a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 👀 🔗 Revisa las oficinas disponibles y sus horarios: https://t.co/PGtqGpb8BG #Reniec #DNI #ERM2026 #Elecciones2026 #AtenciónReniec October 4, 2026

¿Qué sucede si se me extravió o me robaron mi DNI previo a votar?

En ciertas ocasiones hay casos en los que a los ciudadanos se les puede extraviar o robar su DNI, ante este tipo de situaciones el Reniec habilitó de manera excepcional el servicio de atención rápida con la que se permite gestionar un duplicado y recogerlo dentro de un plazo de 24 horas en agencias determinadas.

Nos referimos al DNI exprés, para ello el ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial de Reniec, completar el trámite correspondiente y elegir una de las agencias habilitadas para recoger el nuevo documento.

El monto dependerá del tipo de documento que se solicite. En el caso de una persona que tenga DNI azul y que tramite por primera vez el cambio a DNI electrónico, el precio establecido es de S/30. En cambio, quienes ya cuentan con DNI electrónico y requieren un duplicado deben utilizar el aplicativo ID Perú para validar su identidad antes de continuar con la solicitud en la página web de Reniec y el pago es de S/33.

En conclusión, este domingo, 4 de octubre, en el marco de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec informó a través de sus canales oficiales que brindará atención excepcional en diversas de sus sedes para el trámite y entrega de DNI.