Fin de semana largo: Sigue estas recomendaciones de la SUTRAN para viajar de forma segura

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Viajas en este fin de semana largo? La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) brindó una serie de recomendaciones a los ciudadanos que aprovecharán estos días no laborables para recorrer el interior del Perú.

Como se recuerda, el Ejecutivo decretó un nuevo feriado largo, debido al feriado nacional de este jueves 1 de mayo en conmemoración por el Día del Trabajador y al día no laborable para el sector público del viernes 2 de mayo .

Recomendaciones de SUTRAN

Frente al incremento considerablemente del flujo vehicular en las principales vías nacionales, la SUTRAN anunció el despliegue de más de 900 inspectores en todos los terminales terrestres y puntos críticos de fiscalización en carreteras. Además, intensificará el monitoreo satelital de buses interprovinciales a través del Centro de Gestión y Monitoreo (CGM).

Asimismo, pone a disposición de los usuarios diversas herramientas tecnológicas, emitiendo también las siguientes recomendaciones: elegir empresas formales y autorizadas, consultar el estado de las vías con el Mapa Interactivo de la SUTRAN, evitar tomar transporte informal y usar siempre el cinturón de seguridad.

Del mismo modo, insta a los viajeros a reportar irregularidades durante su trayecto. En ese sentido, pone a disposición el Fiscafono SUTRAN, a través del número de WhatsApp 999 382 606 .

Beneficios laborales por trabajar en feriado y días no laborables

Si el empleador considera que el trabajador debe laborar el día declarado como feriado y sin descanso sustitutorio, este tiene derecho a una sobretasa del 100 % por el trabajo realizado, además del pago regular por ese día. Es decir, en la práctica percibiría el triple de su remuneración diaria.

Es importante mencionar para los trabajadores que, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), no se considera trabajo en día feriado si el turno se inicia en día laborable y concluye en día feriado.

En el caso de los días no laborables, en el sector privado, los empleadores podrán acogerse a este régimen previo acuerdo con sus trabajadores. De no existir consenso, el empleador tiene la facultad de decidir y establecer el mecanismo para la recuperación de horas no trabajadas.

Las entidades y empresas que prestan servicios esenciales -como salud, saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte, seguridad, vigilancia, traslado de valores y expendio de alimentos- pueden definir qué puestos seguirán operativos durante estos días, a fin de garantizar la continuidad de los servicios.

Cabe señalar que, a diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables dispuestos por el Gobierno son de descanso opcional, compensables, en el sector privado. Si estos últimos se laboran, no hay pago adicional al trabajador.

Un nuevo fin de semana largo empieza a una semana del Día de la Madre. Miles de familias peruanas podrán promover la práctica del turismo interno, para de esta manera, contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país.