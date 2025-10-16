Fiscal de la Nación sobre joven fallecido en protestas: "Todavía no tengo el resultado de la necropsia"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se refirió al joven que falleció durante las protestas e informó que aún se desconocen los resultados de la necropsia.

Desconocen causas

Gálvez acudió al Congreso para participar de la IV mesa de trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Transporte, a su salida, durante declaraciones a la prensa, detalló que el Ministerio Público ya solicitó las cámaras de seguridad a la Municipalidad de Lima.

Asimismo, detalló que hasta el momento "se dice que ha sido por disparo de arma de fuego", pero ello aún no es confirmado, ya que están esperando el informe de la necropsia de ley.

Además, aseguró que a su parecer durante las manifestaciones del último miércoles 15 de octubre, ha habido violencia de ambas partes y fue por ello que hubo un fallecido.

"Ha habido violencia de ambas partes, como ustedes han visto también toda la noche, y producto de ello ha habido un fallecido. Se está investigando, la Fiscalía de Derechos Humanos ya ha tomado competencia sobre ello y ciertamente se están realizando todas las diligencias, especialmente las necesarias vinculadas a las cámaras de vigilancia", indicó.

Fiscalía investiga a policías

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, los efectivos serán acusados por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad, principalmente contra Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo y otros ciudadanos afectados por perdigones de goma recibidas en diversas partes del cuerpo.

"Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las marchas del 15 de octubre", indicaron.

Seguidamente, en otro comunicado compartido en la mañana de este jueves, el Ministerio Público, anunció que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, será la encargada de llevar el caso y dispuso el levantamiento del cadáver del manifestante, en el Hospital Arzobispo Loayza.

También revelan que proceden con la recolección de evidencias audiovisuales y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, para identificar a los posibles responsables y esclarecer si la muerte ocurrió en un marco de uso indebido de la fuerza o por intervención de terceros ajenos a los agentes del orden.

Es en este sentido que el titular del Ministerio Público informó que aún no cuentan con el informe de la necropsia del manifestante fallecido.