Universitario cada vez más cerca del 'tri': Goleada sobre Juan Pablo II y ocho puntos sobre Cusco FC

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga1 2025 parece estar sentenciada a favor de Universitario de Deportes. El equipo de Jorge Fossati goleó por 3 a 0 a Juan Pablo II College en el estadio Monumental y amplió la diferencia con Cusco FC a ocho puntos, con 15 en disputa. La próxima fecha visita a Sporting Cristal.

Goles de la 'U' llegaron en el complemento

El cuadro 'crema' dominó las acciones ante un rival que mostró pocos argumentos para arruinarle la fiesta. No obstante, no consiguió romper la paridad, pese a los 10 remates que tuvo, no generó grandes ocasiones de peligro en el arco del arquero Matías Vega.

Debido a una reciente lesión Alex Valera no fue considerado para ir desde el arranque por el 'Nono' Fossati. Cabe recalcara que tanto el futbolista como el entrenador, fueron premiados en la previa por ser el mejor jugador y director técnico del mes de setiembre.

Para el complemento Universitario consiguió la apertura del marcador con una fórmula habitual esta campaña, el remate de fuera del área. Un mal despeje del conjunto de Chongoyape a los 50 minutos le quedó a Jairo Concha que le pegó en primera y venció al meta argentino.

El cuestionado Diego Churín que fue de la partida, amplió la cuenta al 65', con un cabezazo tras un centro de Jesús Castillo. Es el quinto tanto del ariete de 35 años. José 'Tunche' Rivera decretó la goleada al 83' al conectar un centro rasante de Andy Polo.

Ventaja considerable sobre Cusco FC

Con los resultados dados en la fecha 13 del Torneo Clausura, la 'U' le ha sacado ocho puntos de diferencia a Cusco FC, escolta en la tabla. Al torneo le restan seis jornadas, de la cuales, una será de descanso para los de Ate en la fecha 17. Es preciso señalar que los cusqueños ya descansaron.

Tabla de posiciones del Clausura.

En la próxima jornada, los 'cremas' no saldrán de Lima, al enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional el miércoles 15 de octubre (8.00 pm). Los celestes que perdieron grandes opciones de pelear por el campeonato, llegan a este encuentro con una derrota sufrida ante ADT en Tarma.

Con esto, Universitario queda más cerca del tricampeonato, luego de golear por 3 a 0 a Juan Pablo II College. El líder del Torneo Clausura le ha sacado ocho puntos de diferencia a Cusco FC, su más cercano perseguidor y que ha perdido regularidad en las últimas cinco fechas.