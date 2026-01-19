Más de 3.5 millones de peruanos se verán afectados por prohibición de dos personas en una moto, según motociclistas

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes, señaló que más de 3.5 millones de peruanos se verán afectados por la prohibición de llevar a dos personas en una moto.

En primer lugar, Montes calificó como "lamentable" la medida que adoptó el Gobierno del presidente José Jerí. Desde su óptica este tipo de normativas "no sirve para alivianar la delincuencia" y que, por el contrario, afecta a personas de bien.

Añadió que la moto es un vehículo familiar que se utiliza por ejemplo para trasladar a familiares a su centro de trabajo, a los hijos al colegio o como herramienta de trabajo por lo que enfatizó que perjudicará a una gran cantidad de ciudadanos.

"Se está desconociendo que afectará a 3.5 millones de personas en el Perú por esta medida y porque el Gobierno es incapaz de resolver el tema de la delincuencia", aseveró el secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú.

Manifestó que dicha cantidad de motocicletas movilizan a más o menos 10 millones de peruanos al ser un vehículo familiar. Además, señala que de acuerdo a la asociación consideran que en el resto del país como en la selva o el norte "es un vehículo predominante" en el tránsito de estas ciudades, en las que los números se elevan mucho más.

¿Hay una cifra exacta de cuántas motos son usadas como herramienta de trabajo?

Con respecto a la cantidad exacta de personas que utilizan motos como herramienta de trabajo, David Montes aclaró que no existe una estadística precisa de esto. "Para bien o para mal en motos, a diferencias de autos no existe una placa para uso de servicios", afirmó.

Sin embargo, remarcó que sí se puede estimar que "más del 90% de las motos en el Perú" son vehículos de cilindrada baja que les hacen entender en la Asociación de Motociclistas del Perú que, son motos que adquiere aquella gente que no cuenta con altos recursos económicos.

"Esto es un sinsentido, un despropósito total porque estamos diciendo que vamos a bajar una esposa o un adolescente que llevo yo como podría ser mi hermano (...) mañana vamos a ver a primera hora, ya lo he visto desde hoy, grandes intervenciones policiales a esas personas que llevan a su pareja", señaló.

