'Los Injertos del Callao y Ventanilla': Desarticulan banda sindicada de robar dos lingotes oro en la Costa Verde

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un megaoperativo llevado a cabo esta madrugada en 19 inmuebles de Ventanilla, Callao y Breña, el Ministerio Público logró la detención preliminar judicial de ocho presuntos miembros de la red criminal 'Los Injertos del Callao y Ventanilla', investigada por el robo de dos lingotes de oro en la Costa Verde, en marzo último.

De acuerdo con lo reportado por la institución, la diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), logrando, además, la incautación de 17 vehículos que habrían sido utilizados por la organización desde el inicio de sus operaciones criminales, en mayo de 2025.

Armas de fuego, casquillos de bala y dinero en efectivo entre lo incautado

Es importante señalar que, la intervención a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, permitió también el decomiso de armas de fuego y casquillos de bala, los cuales tendrían como destino sus actividades delictivas. Asimismo, dinero en efectivo valorizado en más de USD 9000 y demás evidencias que a partir de ahora están en materia de indagación.

Asimismo, fueron detenidos en flagrancia dos personas por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones. Sobre la situación jurídica de los detenidos, se les sindica la presunta comisión de robo agravado, sicariato y otros ilícitos.

Según las primeras pesquisas, la organización no solo tendría responsabilidad en el asalto a mano armada en la Costa Verde, también se les acusa de un robo de un vehículo que también trasladaba oro en San Martín de Porres, en enero de este año, en aquella oportunidad, los investigados simularon un operativo policial con el apoyo de 10 vehículos para concretar el crimen.

En el mismo mes, también habrían interceptado con autos y motos lineales en el Callao a un furgón que trasladaba equipos tecnológicos valorizados en USD 94 000. También se les investiga por el asesinato de cuatro personas.