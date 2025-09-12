Crisis en Machu Picchu: PeruRail no trasladará buses por daños en frenos

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La empresa PeruRail informó que por daños en sus frenos y otros problema han decidido no trasladar los buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy, destinados al transporte turístico hacia Machu Picchu.

Comunicado informando medidas

A través de un comunicado, el operador ferroviario dio a conocer problemas en la vía férrea del sector Puente Ruinas, a la altura del kilómetro 112.300, donde se encontraban las plataformas para trasladar los buses destinados al servicio turístico desde el pueblo de Machu Picchu a la ciudadela inca.

"Se detectó que las mangueras del freno directo, del freno automático y las cadenas de los breques de las dos plataformas, estaban cortadas", según el pronunciamiento.

Por ello, la compañía informó que no se realizará el esperado traslado hasta que "se tengan las garantías necesarias para un traslado seguro", con el fin de evitar riesgos en la seguridad de sus trabajadores, pasajeros y la infraestructura.

"En esta condición, resultó imposible realizar el traslado de buses. Hemos notificado de inmediato a la Policía Nacional del Perú y las autoridades pertinentes para que se realice una investigación ante este grave hecho", dice el documento.

Autoridades buscan solucionar problemática

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, indicó que las autoridades locales viajarán hacia Lima para reunirse con el premier Eduardo Arana, con la finalidad de ejecutar la salida de Consettur, consorcio que tuvo a cargo el transporte turístico hacia Machu Picchu, y se permita el ingreso de una nueva flota de buses.

El burgomaestre cuestionó a la empresa privada debido a que, pese que habrían "usurpado de manera ilegal" el servicio de una ruta, buscarían imponer una agenda en la región.

Aunque Verna indicó que no se encuentran a favor ni en contra de Consettur, pese a que sigue prestando el servicio de traslado hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu cuando la concesión llegó a su fin. Sin embargo, aseguró que la empresa habría operado e el lugar durante 30 años "sin título habilitante".

La concesión finalizó el 4 de septiembre del 2025, según el alcalde, y señaló que la misma inició en 2024 a pesar de procesos judiciales, sin embargo, lograron limpiar dichos procesos y formularon mecanismos de fiscalización en las rutas.

Finalmente, el alcalde de Urubamba afirmó que Consettur "se está poniendo testaruda" al continuar prestando el servicio de traslado hacia Machu Picchu, aunque su concesión vención.

En este contexto de crisis y caos en Machu Picchu la empresa PeruRail informó que no trasladarán los buses destinados al transporte turístico hasta que hayan garantías para realizar la labor sin poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores, pasajeros y estructuras.