Actualidad
Jornada se tornó violenta

Centro de Lima: Plaza San Martín es resguardada por contingente policial tras destrozos en jornada de protestas

Agentes policiales resguardan la Plaza San Martín tras los enfrentamientos con la 'Generación Z'. Personal municipal viene recogiendo los escombros.

Policías resguardan la Plaza San Martín.
Policías resguardan la Plaza San Martín. Exitosa Noticias

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/09/2025

Luego de la jornada de protestas de este sábado 27 de septiembre contra contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana, la cual trajo consigo varios enfrentamientos en el Centro de Lima, cientos de agentes policiales resguardan la Plaza San Martín tras los destrozos ocurridos en este importante lugar turístico de la capital. 

Como es de conocimiento, decenas de manifestantes ocasionaron importantes daños a la propiedad pública y privada, puesto que, arrojaron piedras y adoquines desde la obra que actualmente está en plena ejecución en este concurrido punto de concentración. Además, empezaron a destruir y llevarse las barreras metálicas que cercan el proyecto. 

Empieza a volver la calma tras manifestaciones 

Un equipo de Exitosa recorrió esta madrugada la Plaza San Martín y pudo constatar que hay una presencia mínima de ciudadanos en el lugar luego de la jornada que fuera convocada por la autodenominada 'Generación Z', transportistas y diversos colectivos sociales.

Asimismo, un importante contingente de la Policía Nacional de Perú (PNP) se encuentra resguardando el espacio público y por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, su personal de limpieza pública también llegó al lugar para recoger los escombros junto a maquinaria pesada

Además, han empezado a realizar el mismo trabajo en el Jr. de la Unión, luego de que manifestantes también ocasionaran destrozos al ornato en este punto al romper las macetas y arrojar sus partículas en la vía publica y encender fuego en la pista. A consecuencia de estos actos vandálicos, los negocios fueron los más afectados, porque inmediatamente dejaron de atender al público.

Policía Nacional y Defensoría laman a la calma

Desde sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú exhortó a la ciudadanía a "mantener la calma y actuar con responsabilidad", señalando que, "la violencia nunca es la solución".

Vale mencionar que, la institución policial reportó que un agente resultó con heridas de primer grado a consecuencia de un impacto de bomba molotov lanzada por uno de los manifestantes en la Av. Abancay. Asimismo, indicaron que el efectivo (todavía no identificado) fue trasladado a un hospital cercano para que reciba atención inmediata y así salvaguardar su salud

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo señalaron que vienen monitoreado lo ocurrido, además, rechazaron todo acto de violencia en la capital, "porque afectar la propiedad pública o privada transgrede este derecho". 

Sobre los posibles afectados que habría dejado la jornada, desde la Defensoría indicaron que estarán "atentos a intervenciones humanitarias, en caso se presenten heridos o detenidos".

Las manifestaciones continuarán desde las 4:00 p. m. de este domingo 28 de septiembre en el Centro de Lima, según lo anunciado por diversos colectivos en las redes.

Temas relacionados 'Generación Z' Centro de Lima manifestaciones Plaza San Martin PNP

