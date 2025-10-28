Marco Marín: Gobierno abre investigación tras muerte del jefe del Comando Unificado en Pataz

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este último lunes 27 de octubre, el Ejército del Perú sorprendió a propios y extraños al emitir un comunicado donde daba a conocer sobre la muerte del general Marco Marín, quien era el comandante general del Comando Unificado en Pataz.

Como se recuerda, este equipo especial de las Fuerzas Armadas inició operaciones en esta zona de la sierra de La Libertad luego de la muerte de 13 trabajadores de La Poderosa a manos de delincuentes ligados a la minería ilegal.

"El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado", indicó el Ejército.

Gobierno anuncia investigación tras muerte del general Marco Marín

A partir de ahí, el Comando Unificado en Pataz realizó diferentes operativos incautando explosivos y otros materiales para dicha actividad ilícita, además de cerrar más de una bocamina que no cuenta con los permisos adecuados para operar.

El Gobierno del Perú ha dispuesto una exhaustiva investigación para esclarecer las...

En medio de su accionar, el comandante general Marco Marín perdió la vida a causa de un accidente que no ha sido detallado por los organismos militares. Por ello, Presidencia de la República emitió su propio comunicado donde lamenta este hecho y además anuncia el inicio de una investigación exhaustiva para conocer al detalle las razones del deceso de este alto mando militar.

"Con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del general de brigada del Ejército del Perú, Marco Marín Saldaña, Comandante del Comando Unificado de Pataz. El Gobierno del Perú ha dispuesto una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente. Que Dios tenga en su gloria al general Marco Marín Saldaña", precisaron.

Es importante precisar que el Ejército señaló que las causas de la muerte del general serán reveladas en un pronunciamiento que verá la luz en las próximas horas.

El Comando Unificado en Pataz viene operando contra la minería ilegal.

Accidente fatal

De acuerdo a las primeras informaciones, el general Marco Marín murió tras un fatal accidente cuando se encontraba dentro de un helicóptero. Según se pudo conocer, la hélice trasera habría impactado contra el alambre del perímetro de esta base ocasionando que uno de los fragmentos impacte en su organismo y le quite la vida de manera inmediata.

De esta manera, el gobierno de José Jerí anunció una investigación exhaustiva para conocer las razones exactas de la muerte del comandante general del Comando Unificado en Pataz, general Marco Marín.