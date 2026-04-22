Marco Rubio en Perú: Embajador Bernie Navarro confirma visita del Secretario de Estado al país

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó que el Secretario de Estado Marco Rubio visitará el país en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se celebra el próximo 2 de mayo.

El diplomático no precisó si la llegada se dará exactamente en esa fecha o en días cercanos, pero subrayó que la visita reafirma la cercanía bilateral. La confirmación ocurre tras días de tensión por la postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 y la posterior firma del contrato el 20 de abril.

Consultado sobre si este episodio afectaría las relaciones bilaterales, Navarro descartó esa posibilidad y aseguró que continuará manteniendo buenas relaciones con el presidente interino José María Balcázar y con cualquier futuro mandatario. Recordó además que desde su llegada al país ha cultivado vínculos con distintas autoridades, incluyendo al entonces mandatario José Jerí.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | En exclusiva para Exitosa, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio llegará al país en el marco del aniversario por los 200 años de relación bilateral entre ambas naciones.



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Niega que haya 'amenazado' para concretar compra de F-16

Navarro también fue consultado sobre el mensaje que publicó en su red social X, donde advirtió que usaría "todas las herramientas disponibles" para concretar el acuerdo frente a lo que calificó como un acto de "mala fe" desde Perú. El embajador negó que se tratara de una amenaza desproporcionada y explicó que su reacción respondió a la sorpresa que generó la postergación anunciada por Balcázar.

"Ninguna amenaza. Como dije, mi trabajo como embajador es traer inversión y cuando ya se hizo todo el trabajo, se deja a la novia en el altar y eso es muy feo. Ello hace un mal precedente para el país si no se cumple lo que estamos haciendo", sostuvo.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Seguirá manteniendo relación con Perú

El diplomático enfatizó que, más allá de la polémica, la relación entre Estados Unidos y Perú se mantiene sólida, reafirmando la cercanía tanto del país norteeamericano como su persona y familia con la nación peruana

"Los Estados Unidos y el Perú han sido países amigos durante 200 años. Comparten una duradera afiliación. Mi familia es peruana, mi esposa es peruana y mis hijos son peruanos", expresó

La visita de Marco Rubio se perfila como un gesto político de alto nivel en medio de la controversia por los F-16 y la crisis ministerial en Lima. Para Navarro, el bicentenario de las relaciones diplomáticas es una oportunidad para reforzar la alianza estratégica y disipar dudas sobre un eventual quiebre. La confirmación marca un nuevo capítulo en la agenda bilateral en medio de fuertes tensiones.