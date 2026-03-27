Laura Spoya negó romance con su "amigo" Sebastián Gálvez tras foto sugerente y Magaly lo destruye: "¡Qué asco!"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Laura Spoya salió a aclarar la controversia que se generó en redes sociales luego de que Sebastián Gálvez, difundiera una imagen en sus historias de Instagram que fue interpretada por muchos usuarios como una señal de tuvieran una relación sentimental.

La ex Miss Perú 2015 negó de forma tajante cualquier romance y precisó que el vínculo entre ambos es únicamente laboral.

La foto que inició los rumores

La fotografía, difundida a través de redes sociales de Sebastián Gálvez, mostraba a la influencer de espaldas, en una escena aparentemente cotidiana, pero con un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

Un sticker acompañado de la palabra "mío" colocado sobre su parte trasera. Este gesto, que para algunos podría interpretarse como una broma, fue considerado por muchos como una muestra de posesividad e incluso de falta de respeto.

Laura Spoya reitera que Sebastián Gálvez es su "amigo"

La influencer explicó que se trató de una acción que se dio en un contexto de confianza, pero remarcó que no estuvo de acuerdo con el contenido difundido en las redes de Gálvez.

Además, Spoya descartó cualquier relación sentimental y fue clara al señalar que todo se trataba de una relación laboral y de amistad, lo que muchos interpretaron como una clara "friendzone".

"Así es, tenía reunión con otras tres personas de mi equipo... La historia, la verdad, confianza de amigos. Ya le pedí que lo borrara, no lo había visto y sí me molestó. Ahora no tengo ni una relación con él ni con nadie", declaró Spoya.

Magaly Medina reaccionó con contundencia

Magaly Medina calificó el comportamiento de Sebastián Gálvez como inapropiado. Fiel a su estilo directo, no dudó en expresar su rechazo frente a lo que consideró una actitud machista y vulgar.

"Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así... ¡qué asco de verdad! A mí me asquea, qué vergüenza, pero ya estamos grandecitas para que un chiquillo te ponga eso", expresó la conductora.

Sus palabras no solo reflejaron una crítica personal, sino que también conectaron con una discusión más amplia sobre la manera en que se normalizan ciertos comportamientos en redes sociales.

Magaly Medina fue más allá al señalar que el gesto implicaba una forma de apropiación simbólica sobre el cuerpo de la influencer, algo que, en su opinión, resulta completamente fuera de lugar.

En ese sentido, cuestionó no solo la acción en sí, sino el mensaje que transmite, especialmente considerando la visibilidad pública de Spoya.