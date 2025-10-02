Paro de transportistas: Desinflan llanta de bus de la empresa Sesosa y agreden al cobrador

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo paro de transportes afectó el desplazamiento de miles de pasajeros este jueves, 2 de octubre. Pese a que se anunció que la protesta sería pacífica, se registró en Lima Norte un incidente que alarmó a los pasajeros de la empresa Sesosa: Manifestantes pincharon la llanta del bus en represalia por salir a trabajar.

Atacan bus de Sesosa en Lima Norte

Cansados de los ataques a causa del incremento de la criminalidad e inseguridad ciudadana y ver que se han convertido en el blanco de las bandas extorsivas, los transportistas decidieron convocar a una nueva jornada de paralización para protestar por la falta de medidas estrictas del Gobierno frente a esta problemática situación, que no solo ha afectado a su sector sino a otros como comerciantes, centros educativos y más, a nivel nacional.

Ante esta medida, los pasajeros, especialmente de Lima Este y Lima Norte, se han visto afectados, algunos varados por la poca presencia de unidades de transporte público. Sin embargo, otro grupo sí logra movilizarse debido a que determinadas empresas no se sumaron a la movilización convocada para hoy, entre ellos, aparentemente, una unidad de Sesosa.

Al presenciar dicha unidad circulando por el distrito de Puente Piedra, un grupo de manifestantes detuvieron su recorrido de forma abrupta. Ofuscados, comenzaron a reclamar al conductor del vehículo hasta el punto de agredir al cobrador; no conforme con ello, en su intento de evitar que siga sin acatar el paro, decidieron pinchar las llantas y exigir a los pasajeros que desciendan rápidamente.

Agreden a cobrador por no acatar el paro

Los pasajeros se mostraron preocupados ante este incidente que ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. de este jueves. Uno de ellos, declaró para las cámaras de Exitosa para dar a conocer que venían desde Ancón, sin imaginar que se verían afectados de esta manera.

"Llegamos normal y vinieron los que hicieron la huelga. Le bajaron la llanta y tuvimos que bajar. No había más empresas de Ancón y hemos venido con esta empresa y nos bajaron las llantas. (Golpearon al cobrador) Eso sí", expresó.

Otro usuario de la unidad expresó su temor, asegurando que estas personas a las que tildó de "malandros" se acercaron de forma intimidante y parecía que iban a tirar piedras contra las lunas del vehículo de Sesosa.

Manifestantes obligaron a bajar de la unidad de Sesosa en medio del paro de transportistas.

Presencia policial tras incidente en Puente Piedra

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se hicieron presentes en el lugar del incidente para tratar de calmar la situación y no escale a un nivel de violencia por enfrentamientos entre quienes acatan el paro y quienes decidieron salir a trabajar.

Transportistas que acataron el paro convocado para hoy, pincharon las llantas de un bus de la empresa Sesosa por no sumarse a la protesta por la ola de criminalidad, extorsiones e inseguridad ciudadana.