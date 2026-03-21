Bus con músicos se despista y cae al río Mantaro: Reportan al menos dos fallecidos y más de 10 heridos

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Carretera Central vuelve a ser escenario de una tragedia. Un bus que trasladaba a integrantes de la banda musical Show Selección Huanri se despistó y cayó al río Mantaro, dejando un saldo preliminar de al menos dos fallecidos y más de 10 heridos.

Tragedia en Carretera Central tras despiste de bus

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente de tránsito se registró en la mañana de este sábado 21 de marzo en el kilómetro 44 de la Carretera Central, en el sector de Curicaca, distrito del Rosario, jurisdicción de Pachacayo, en la provincia de Jauja, Junín.

Un minibús que trasladaba a integrantes de la banda de músicos 'Show Selección Huanri' desde Lima con destino al distrito de Apata para cumplir con una presentación artística en una festividad de cortamonte, terminó despistándose y volcando a las turbulentas aguas del río Mantaro.

Algunos de los ocupantes del vehículo siniestrado salieron desesperadamente por las ventanas para llegar a la orilla y ponerse a salvo, mientras que otros permanecen atrapados dentro de la unidad tras el impacto.

La emergencia movilizó a transportistas de otros vehículos que circulaban por la zona, quienes brindaron auxilio a los afectados hasta la llegada de la Compañía de Bomberos de Jauja y efectivos de la Policía de Carreteras de Acolla, así como el Escuadrón de Emergencias de Huancayo.

Accidente en Carretera Central.

Bus trasladaba integrantes de 'Show Selección Huanri'

La Compañía de Bomberos Nº 48 de Jauja desplegaron un intenso operativo de rescate, utilizando sogas y arneses, para auxiliar a los sobrevivientes atrapados, trasladándolos de emergencia hacia el Hospital de Jauja y Huancayo. De acuerdo a las primeras diligencias, se reportaron que la cifra de heridos, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, sería de al menos 14 personas.

Asimismo, se dio a conocer que lamentablemente el despiste y volcadura del bus en el río Mantaro dejó dos muertos: una de las víctimas perdió la vida al quedar atrapada debajo del vehículo, mientras que la segunda persona falleció cuando era llevada al hospital.

Accidente en Carretera Central: Bus trasladaba integrantes de la agrupación Show Selección Huanri.

Accidente en Carretera Central bajo investigación

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del despiste ocurrido en la Carretera Central, en Jauja. Hasta la zona de la emergencia también llegó el Fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver.

La noticia ha provocado una ola de solidaridad en el centro del país. Al menos dos fallecidos y más de 10 heridos es el saldo preliminar que dejó el despiste y volcadura de un bus que trasladaba a la prestigiosa banda de músicos "Show Selección Huanri" por la Carretera Central.