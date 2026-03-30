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Precio del DÓLAR HOY, 30 de marzo: ¿Cuál es el tipo de cambio al inicio de la semana?

El dólar inicia la semana con estabilidad en el mercado peruano, manteniendo la misma cotización registrada durante el fin de semana, en medio de un escenario sin mayores movimientos económicos.

Precio del dólar hoy, 30 de marzo
Precio del dólar hoy, 30 de marzo (Difusión)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/03/2026

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El tipo de cambio del dólar en el Perú inicia la semana sin mayores sobresaltos. Este lunes 30 de marzo, la divisa estadounidense muestra estabilidad en el mercado cambiario, manteniendo una tendencia que ya se había observado durante el último fin de semana. Este comportamiento genera expectativa entre ciudadanos y agentes económicos.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.481 soles, mientras que el de venta alcanza los 3.486 soles. Estas cifras reflejan un mercado sin variaciones bruscas, lo que suele ser interpretado como un periodo de calma cambiaria.

Un aspecto que llama la atención es que el dólar se ha mantenido en el mismo nivel desde el sábado 28 de marzo. Esta continuidad sugiere una estabilidad sostenida en la oferta y demanda de la moneda extranjera, en un contexto donde no se han presentado factores externos o internos que impulsen cambios significativos.

Asimismo, el inicio de una nueva semana suele marcar movimientos en el tipo de cambio debido a decisiones empresariales, pagos internacionales o expectativas económicas. Sin embargo, en esta ocasión, el dólar arranca sin alteraciones, lo que podría indicar confianza en el mercado local o una pausa en la volatilidad registrada en semanas previas.

Precio del dólar hoy, 30 de marzo
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En ese sentido, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los próximos días, ya que cualquier evento internacional o anuncio económico podría influir en la cotización. Por ahora, la estabilidad del dólar brinda cierto alivio a quienes realizan transacciones en esta moneda o siguen de cerca su comportamiento.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

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Es así que, el dólar comienza la semana sin variaciones, prolongando la estabilidad observada en días previos. Este comportamiento refleja un mercado cambiario sin presiones inmediatas. No obstante, se espera que en los próximos días puedan surgir factores que impulsen movimientos, por lo que se recomienda seguir de cerca su evolución.

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