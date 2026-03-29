Youna se alejará de las redes sociales para centrarse en su recuperación: "La mente juega en contra"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna abrió su corazón con todos sus seguidores a través de una transmisión en vivo en TikTok, anunciando que se tomará una pausa en redes sociales para enfocarse en su salud, debido a que padece leucemia. El ex de Samahara indicó que ha tenido estrés en las últimas semanas y, por eso, siente la necesidad de tener más privacidad para enfocarse en su bienestar.

Youna se aleja de las redes sociales

A través de un live, el influencer le comunicó a sus seguidores que la leucemia que padece a veces lo debilita mucho y que no le ha estado prestando la debida atención. Recordemos que la leucemia que padece Youna es crónica y requiere de tratamiento constante y una buena calidad de vida.

"Me voy a tomar un tiempo, no voy a estar muy activo en redes, porque, como saben, tengo leucemia y últimamente he estado experimentando muchas cosas, las cuales no me permiten concentrarme mucho en mi salud y me han estresado. Mis cambios de ánimo han sido muy repentinos", dijo en un inicio.

En esa misma línea, agradeció a sus seguidores por haberlo apoyado durante este tiempo en sus proyectos y rifas, con las que recaudaba dinero para su medicina. También indicó que solo se tomará un tiempo y no se alejará definitivamente de las redes sociales.

"Agradezco a todos ustedes que han estado conmigo, porque me han hecho olvidar esta parte mala de mi vida. No es que los esté abandonando, pero tengo una enfermedad que merece mi atención", agregó.

La última polémica de Youna

Finalmente, confesó que muchas veces fingía estar bien para hacer transmisiones en vivo, pero piensa implementar cambios positivos en su vida. "A veces no tengo muchos ánimos para estar haciendo lives. He aparentado mucho tiempo que estoy bien y que esto no me está afectando, pero en realidad sí. Por eso quiero tomarme un tiempo para poder asimilar todo lo que ha pasado de la noche a la mañana", concluyó.

Recordemos que, en las últimas semanas, Youna ha estado en el ojo público por su reciente reconciliación con Samahara Lobatón. Además, la estuvo apoyando desde que ingresó al reality 'La Granja VIP', donde constantemente ha generado polémica y ha tenido enfrentamientos con otras participantes.

De esta manera, Youna decidió dar un paso al costado de las redes sociales para priorizar su salud y bienestar emocional. El influencer dejó en claro que no es un adiós definitivo, sino una pausa necesaria. Sus seguidores continúan mostrándole apoyo mientras atraviesa este difícil momento personal con valentía.