Precio del DÓLAR HOY: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes 24 de marzo?

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú muestra una ligera variación al inicio de la jornada de este martes 24 de marzo, en un contexto donde el mercado cambiario se mantiene atento a factores externos e internos. Aunque no se registran movimientos bruscos, la tendencia reciente refleja una leve corrección que llama la atención de inversionistas y ciudadanos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en 3.448 soles para la compra y 3.468 soles para la venta . Estas cifras evidencian una caída mínima frente a la jornada anterior, cuando la divisa estadounidense se cotizó en 3.469 para la compra y 3.477 para la venta.

Este ligero retroceso en el tipo de cambio responde a un comportamiento estable del mercado durante los últimos días. De hecho, durante el fin de semana, el dólar se mantuvo sin variaciones significativas, lo que consolidó una sensación de calma entre los agentes económicos y evitó fluctuaciones abruptas en el inicio de la semana.

Especialistas señalan que, si bien la caída es leve, podría estar vinculada a ajustes en la demanda de dólares a nivel local, así como a factores internacionales como la estabilidad de los mercados globales. Por ahora, el panorama sigue siendo moderado, con un tipo de cambio que no presenta sobresaltos y que continúa moviéndose dentro de un rango controlado.

Precio del dólar hoy martes, 24 de marzo

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

De esta manera, el dólar presenta una leve caída que no altera el panorama general del mercado cambiario. La estabilidad registrada en los últimos días refuerza la percepción de control, mientras los inversionistas se mantienen atentos a factores externos e internos que podrían influir en su comportamiento en las próximas jornadas.