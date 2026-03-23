Murió Leonid Radvinsky, propietario de Onlyfans, a los 43 años a consecuencia de un cáncer

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria digital ha sucumbido tras conocerce que Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos Onlyfans, murió a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Así lo confirmó la propia compañía en diálogo con el medio Bloomberg.

Murió Leonid Radvinsky: propietario de Onlyfans

Este lunes 23 de marzo, la industria del contenido digital y de las plataformas de suscripción recibieron una noticia que marca un giro para uno de los negocios más rentables de la útlima década. Leonid Radvinsky, el empresario detrás del éxito de Onlyfans, dejó este mundo a los 43 años.

La información sobre su fallecimiento fue difundida por la propia compañía británica mediante un comunicado oficial y ratificada a su vez el medio Bloomberg en la que se subraya que partió en "paz".

"Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Falleció en paz luego de una larga lucha contra el cáncer", expresó la antidad. De igual manera, en dicho pronunciamiento destacói que el hombre de negocios murió acompañado y en un entorno tranquilo.

Radvinsky se convirtió en figura clave de la plataforma de contenido para adultos en 2018, cuando adquirió una participación mayoritaria en la empresa. Desde entonces pasó a controlar su sociedad para matriz, Fenix International Ltd., logrando así su consolidación. Bajo su propiedad, la página experimentó un crecimiento importante y alcanzó una gran popularidad internacionalmente.

El perfil del nacido en Ucrania, siempre estuvo marcado por la discreción hasta tal punto de ser considerado uno de los ejecutivos más herméticos del sector tecnológico. Por su parte, sus familiares han solicitado respeto y la privacidad en un momento especialmente delicado.

¿Incertidumbre sobre el futuro de Onlyfans?

Tras el deceso de Leonid Radvinsky, más allá de dejar un vacío personal también genera un ambiente de incertidumbre en el futuro de Onlyfans. Esta plataforma digital revolucionó el modelo de suscripción directa entre creadores y usuarios, especialmente en el ámbito del contenido para adultos.

Sin embargo, pese a ello en los últimos meses circularon rumores sobre movimientos estratégicos en torno a la compañía. Al respecto, trascendió que el propio Radvinsky estaba considerando vender la plataforma, con una posible valoración cercana a los 8 mil millones de dólares. Cifra que refleja el crecimiento y rentabilidad del negocio.

Este martes 23 de marzo, la industria digital sucumbió tras conocerse que Leonid Ravinsky, propietario de la plataforma para adultos Onlyfans, falleció a los 43 años tras una ardua batalla contra el cáncer.