Precio del dólar HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta este 29 de agosto

El tipo de cambio es un indicador clave para la economía nacional y tus bolsillos. Revisa aquí cuál es el precio del dólar en Perú este viernes 29 de agosto y cómo puede afectarte. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

La importancia del precio del dólar en Perú es muy significativa, ya que afecta múltiples aspectos de la economía, tanto a nivel macroeconómico como en la vida diaria de las personas. Es así que, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio para la compra y venta de esta moneda estadounidense en nuestro país para este viernes es el que te detallamos a continuación:

Compra : S/ 3.538

: S/ 3.538 Venta: S/ 3.551

Estos valores reflejan una leve variación al día de ayer, debido a que el jueves, 28 de agosto, el tipo de cambio para la compra era de 3.551 y la venta de 3.558. También puedes mantenerte informado sobre el precio del dólar en el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña' y bancos del país

Consultar el precio del dólar en los bancos es una forma de cuidar tu dinero. Sea para ahorrar, pagar, invertir o viajar, descubrir el tipo de cambio de esta divisa en las principales entidades bancarias del país te permitirá tomar mejores decisiones para cuidar tu economía.

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.531 3.547 INTERBANK 3.495 3.590 BBVA 3.440 3.618 SCOTIABANK 3.517 3.559 BANCO DE LA NACIÓN 3.490 3.610 BANCO PICHINCHA 3.502 3.578

Entre otros datos, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.540

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Se recomienda buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se dio a conocer el precio del dólar para este viernes, 29 de agosto, y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.