Presidente Balcázar viajará "muy pronto" a Puno para dar "anuncios clave": "El reencuentro cada vez más cerca"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia de la República del Perú anunció un próximo viaje del jefe de Estado, José María Balcázar, hacia la región de Puno. Según precisaron, se informarán sobre anuncios "clave", los cuales marcarían un "antes y después" para el desarrollo de dicha ciudad.

Agenta de "alto impacto" en Juliaca y Puno

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre lo que sería dicho encuentro. Al respecto, anunciaron la noticia como un "reencuentro" esperado por la población puneña.

En ese sentido, precisaron que Balcázar llevará a cabo una agenda de trabajo de "alto impacto", lo que beneficiaría a la población de Juliaca y Puno. Asimismo, mantuvieron el suspenso sobre las acciones que ejecutarán, señalando que existe un compromiso con la población puneña en atender las diversas problemáticas.

"Muy pronto, el Presidente de la República del Perú, José María Balcázar, llegará a tierras puneñas. Una agenda de trabajo de alto impacto se prepara para Juliaca y Puno, con anuncios clave que marcarán un antes y un después en el desarrollo de la región", escribieron en sus redes sociales, este sábado 28 de marzo.

Balcázar podría estar viajando

Cabe mencionar que, en la publicación adjuntaron una imagen en donde se visualiza al presidente Balcázar junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo y al titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Carlos Díaz Dañino.

Si bien no mencionaron la fecha en la que se realizaría dicho viaje, se podría presumir que el mandatario y su comitiva de ministros ya estarían viajando, debido a que en la fotografía se visualiza a las autoridades en el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, lugar en donde se encontraría el avión presidencial del Perú.

¡El reencuentro está cada vez más cerca! 🇵🇪

Muy pronto, el Presidente de la República del Perú, José María Balcázar, llegará a tierras puneñas. Una agenda de trabajo de alto impacto se prepara para Juliaca y Puno, con anuncios clave que marcarán un antes y un después en el... pic.twitter.com/COGW1Wrjwb — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 28, 2026

Balcázar sobre deuda histórica con Puno

Como se recuerda, hace algunos días, el presidente Balcázar ratificó su compromiso con el sur del país, afirmando que su Gobierno de transición iniciará la atención de la "deuda histórica" del Estado con la región Puno, al priorizar inversiones en servicios básicos.

El mandatario señaló que estas acciones están orientadas a cerrar brechas en acceso a agua potable, saneamiento, educación y desarrollo social en la región altiplánica.

"Yo creo que con puno tenemos una deuda histórica. Lo he dicho en varias oportunidades. A los hermanos quechuas y aymaras no los han incluido las élites que han gobernado este país. Y nosotros estamos comprometidos con incluirlos decididamente", expresó.

De esta manera, se espera que parte de los anuncios "clave" tengan que ver con dicho tema, por lo que se mantiene la alta expectativa ante la pronta llegada de Balcázar a tierras puneñas.