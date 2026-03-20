Presidente Balcázar afirma que Estado tiene una "deuda histórica" con Puno: "Las élites no los incluyeron"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar ha ratificado su compromiso con el sur del país. Este viernes 20 de marzo, el mandatario afirmó que su corto gobierno iniciará la atención de la "deuda histórica" del Estado con la región Puno, al priorizar inversiones en servicios básicos.

Cubrirá "deuda" con Puno en solo "cinco meses"

Durante la firma de contrato de préstamo para el financiamiento del programa de servicios de agua y saneamiento de Lurín y Puno, el mandatario señaló que estas acciones están orientadas a cerrar brechas en acceso a agua potable, saneamiento, educación y desarrollo social en la región altiplánica.

"Yo creo que con puno tenemos una deuda histórica. Lo he dicho en varias oportunidades. A los hermanos quechuas y aymaras no los han incluido las élitas que han gobernado este país. Y nosotros estamos comprometidos con incluirlos decididamente", expresó.

Asimismo, Balcázar Zelada aseguró que su gestión de transición no escatimará trabajos de inversión para garantizar que todos los peruanos accedan a servicios esenciales en igualdad de condiciones, recordando que esta fue una prioridad desde el inicio.

"El primer día, le dije al señor ministro de Vivienda (Wilder Sifuentes), que entre las prioridades, usted se me encarga de Puno. Y hoy hemos resultados", sostuvo.

¡Más agua segura para las familias peruanas! 💧🇵🇪

El presidente de la república José María Balcázar participó en la firma del contrato de un préstamo por S/ 999.6 millones destinado a impulsar proyectos de saneamiento en Lima y Puno.



El programa contempla la construcción y... pic.twitter.com/ZR1q6C8YEx — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 20, 2026

Según el jefe de Estado, esta prioridad responde a su compromiso con la población del sur del país, históricamente postergada, y a la necesidad de avanzar en inclusión, educación y desarrollo territorial. "No necesitamos cinco años, necesitamos solamente cinco meses", afirmó.

Durante su discurso, el presidente recordó que alrededor de 268 mil personas en Puno aun no tienen acceso a agua segura, lo que evidencia la urgencia de intervenciones integrales.

En ese sentido, Balcázar anunció que su gobierno impulsará obras de saneamiento en todo el país, destrabando proyectos paralizados y acelerando su ejecución, en articulación con distintos niveles de gobierno.

Descarta remover a Arriola como comandante general de la PNP

Durante la entrevista exclusiva que brindó a Exitosa la mañana de este viernes 20 de marzo, el presidente José María Balcázar anunció que dentro de sus planes no está remover de su cargo al Gral. Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Pese a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú, el mandatario no solo no dudó en respaldar su continuidad en el cargo, también le expresó que cuenta con su respaldo para hacer los cambios que sean necesarios al interior de su institución.