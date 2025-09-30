Rutas de Lima anuncia proceso de liquidación: Acusa "actos de hostigamiento" por parte de la MML

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Rutas de Lima, que maneja las concesiones de los peajes en diversos puntos de la capital, anunció que entrará en un proceso de liquidación. La compañía denunció el martes 30 de setiembre un hostigamiento por parte de la Municipalidad de Lima (MML), y omisiones de diversas entidades estatales.

Junta general tomó la decisión

A través de un comunicado, esta corporación concesionaria manifestó que será disuelta y liquidada, sin embargo, seguirá operando las rutas que tiene a su cargo. Señala como los responsables de esta decisión a la comuna limeña.

"Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de setiembre la Junta General de Accionistas se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa", indica el texto.

Comunicado de la empresa Rutas de Lima

No obstante, la firma asegura que seguirá operando los peajes que tiene a su cargo, garantizando el cumplimiento del servicio y la seguridad vial de los usuarios. Además, velará por la labor que realizan sus trabajadores y proveedores.

Debido a este hostigamiento, Rutas de Lima acusa el deterioro de su situación financiera. Al haberse suspendido el cobro de 26 casetas de peajes, han perdido cerca del 60 % de sus ingresos. Sin embargo, pese a esta traba, asegura que ha operado en su totalidad el resto que tiene desplegadas en diversas avenidas y carreteras de la ciudad.

Enfrentamiento entre Rutas de Lima y la MML

La gestión de Rafael López Aliaga al frente del municipio limeño se caracterizó por ir contra la empresa, a la que acusa de haber ganado la concesión de forma ilícita durante el mandato de Susana Villarán. Sin embargo, por la vía judicial no lo ha podido demostrar, perdiendo de momento dos laudos arbitrales por casi 200 millones de dólares en Estados Unidos.

Uno de los movimientos de la comuna ha sido una solicitud de descubrimiento contra Brookfield, compañía matriz de RDL en suelo estadounidense. En mayo de este año, el juez Lewis J. Liman, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ya había rechazado el pedido.

Así, la empresa concesionaria de los peajes Rutas de Lima, anunció que entrará en proceso de disolución y liquidación. La firma acusa a la MML de un constante hostigamiento, sin permitirle operar el 100 % de sus casetas instaladas.