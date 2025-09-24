Nolberto Solano habló sobre su cargo en la selección de Pakistán: "No hay una liga profesional"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista peruano Nolberto Solano, inició tras su retiro, su carrera como entrenador, teniendo la oportunidad de trabajar en el exterior. Aunque su carrera desde el banquillo no ha tenido mucho éxito, el 'maestrito' asegura que acepta cada una que tiene, como la de dirigir actualmente a la selección de Pakistán.

Un desafío ir al otro lado del mundo

Para el podcast 'En 3 Toques, ex asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, señaló que el desafío de darle relevancia a un combinado donde el fútbol no es prioritario, es complicado. Sin embargo, espera que la federación de ese país decida contar con él a largo plazo para que pueda ser parte de su crecimiento.

"No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la Selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo", sostuvo.

'Ñol' Solano se refirió sobre las características del futbolista pakistaní, quienes terminaron por sorprenderle. No obstante, precisó que tuvo poco tiempo para trabajar en el clasificatorio de la Copa de Asia sub 23 que fue su primer torneo a cargo, del que se marchó sin puntuar tras derrotas ante Irak, Camboya y Omán.

"Muy impresionado del talentoso. Los jugadores que me tocó de la sub 23 que llegué y el presidente me pidió que lo tome lo más pronto, sabiendo que no esperaban resultados. Pero para conocerlos, hay el exquisito, el técnico... En días 10 hemos preparado lo físico, táctico. Lo básico, hay que saber defender y atacar, después correr todos detrás de la pelota", manifestó.

La decisión de Lozano de no seguir con Gareca

Solano se refirió también al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la salida de Ricardo Gareca como seleccionador. El 'mastrito' lamentó que no se le haya dado continuidad al proyecto para el último proceso eliminatorio.

"Nos dio mucha pena. Fueron dos tipos a hablarle como desconocidos a Ricardo. De repente, Agustín pensó que con esos siete cupos, Perú ya estaba en el Mundial", indicó.

En síntesis, Nolberto Solano habló sobre su actual cargo como entrenador de la selección de Pakistán. El exjugador de la selección peruana dio detalles sobre su llegada y el desafío que significa arribar a un país con poca tradición futbolera.