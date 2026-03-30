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Semana Santa 2026: Conoce AQUÍ los HORARIOS especiales para el transporte público el 2 y 3 de abril

La ATU informa a los usuarios los horarios especiales que tendrán los servicios de transporte público durante Semana Santa, precisamente el jueves 1 y viernes 2 de abril.

Horarios especiales de transporte público por Semana Santa.
Horarios especiales de transporte público por Semana Santa. (Exitosa)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/03/2026

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¡Viaja seguro! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer los horarios especiales que tendrán los servicios de transporte público autorizado durante Semana Santa, precisamente el jueves 2 y el viernes 3 de abril del 2026. 

¿Cuáles será el horario del transporte público por Semana Santa?

A pocos días de celebrarse Semana Santa, una fecha que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcando el comienzo de los días en que se recuerda su pasión, muerte y resurrección, la entidad ascrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reportó que se implementarán horarios especiales en el transporte público como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas del Metro de Lima. 

Esta medida se da ante el incremento de desplazamientos por los feriados de Jueves y Viernes Santo y con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las festividades y actividades religiosas. 

Se recomienda a los usuarios a tomar las previsiones del caso y tener en cuenta los siguientes horarios establecidos para esas fechas, según la ATU:

  • Transporte regular: De 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales.
  • Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

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ATU: Horarios de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima 

Asimismo, la ATU informó que la medida también se aplicará para los trenes de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, así como el Metropolitano, de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Línea 1 del Metro de Lima y Callao: Operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 10 minutos (jueves 2 de abril) y de 7.5 a 15 minutos (viernes 3 de abril), dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., el servicio Expreso 1 de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11:00 p.m.

¿A qué hora pasará el 'Lechucero' por Semana Santa?

Finalmente, se reveló que el servicio 'Lechucero' se mantendrá operativo en su horario habitual de madrugada para quienes requieran movilizarse los días viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. Ten en cuenta que los días sábado 4 y domingo 5 de abril los servicios de transporte público autorizado operarán con normalidad en sus horarios y rutas habituales.

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Es así como la ATU informa horarios especiales del transporte público para Semana Santa en Lima y Callao el 2 y 3 de abril para garantizar que los miles de ciudadanos que se movilizan por tradiciones religiosas o recreación lo hagan de manera segura y planificada.

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