SIN LUZ hasta por 11 horas el 1 de abril en Lima y Callao: Distritos afectados por el corte del servicio eléctrico

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz el 1 de abril. Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico este miércoles. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 1 de abril?

A través de su página web, la empresa anunció que cortará la energía eléctrica en diversos puntos de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red para seguir garantizando un servicio de calidad.

Debido a que la restricción será por varias horas por las tareas como la revisión de postes, cables y mejoras de la infraestructura eléctrica, se exhorta a los vecinos de las zonas afectadas, a tomar medidas preventivas:

¿En qué distritos de Lima y el Callao no habrá luz?

En ese marco, para que puedas saber a tiempo si no tendrás luz en casa, te revelamos la lista de los distritos afectados el 1 de abril:

Sin luz en Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Jr. Andalucía cdras. 0, 7, 8, calle Gral. Artigas cdras. 7, 8, calle José Leguía y Meléndez (ex Gral. Clement) cdra. 10, Jr. Bernardo O' Higgings cdras. 7, 8, calle Pedro Murillo cdras. 9, 10, 11, calle José Morelos cdras. 1, 2.

Sin servicio en el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. 2 de Mayo cdras. 6, 7, 8, 9, Av. Argentina cdras. 1, 2, Jr. Manco Capac cdras. 5, 6, 7, 8, 9, Jr. Ayacucho cdras. 1, 2. Jr. Nicolás de Piérola cdra. 2, Asoc. Com. Artesanos Chalacos Mz. A, Jr. Monteagudo cdra. 1, Jr. Miroquezada cdra. 2, Jr. Lazareto cdra. 2, Jr. Colón cdra. 3, calle Constitución cdras. 4, 5, 6, 7, Jr. Paraguay cdras. 1, 2, Paseo Garibaldi cdras. 7, 8, 9, 11, Jr. Tarapacá cdras. 1, 2, psje. Olaya cdra. 6, Jr. Montevideo cdra. 1, Jr. México cdra. 3, Jr. Libertad cdras. 1, 7, Jr. Bolívar cdra. 3, Av. Guardia Chalaca cdras. 1, 2, Jr. Montezuma cdra. 1.

en Av. 2 de Mayo cdras. 6, 7, 8, 9, Av. Argentina cdras. 1, 2, Jr. Manco Capac cdras. 5, 6, 7, 8, 9, Jr. Ayacucho cdras. 1, 2. Jr. Nicolás de Piérola cdra. 2, Asoc. Com. Artesanos Chalacos Mz. A, Jr. Monteagudo cdra. 1, Jr. Miroquezada cdra. 2, Jr. Lazareto cdra. 2, Jr. Colón cdra. 3, calle Constitución cdras. 4, 5, 6, 7, Jr. Paraguay cdras. 1, 2, Paseo Garibaldi cdras. 7, 8, 9, 11, Jr. Tarapacá cdras. 1, 2, psje. Olaya cdra. 6, Jr. Montevideo cdra. 1, Jr. México cdra. 3, Jr. Libertad cdras. 1, 7, Jr. Bolívar cdra. 3, Av. Guardia Chalaca cdras. 1, 2, Jr. Montezuma cdra. 1. Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en A.H. Trapecio Pedro Ruiz Gallo Mz. J, Agrup. Pedro Ruiz Gallo Mz. J.

En Independencia

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Bernardo Alcedo cdra. 1, Jr. Educación cdras. 1, 2, P.J. Independencia Mzs. 129, 130, 131, A, B, C, D, E.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Campoy II etapa Mzs. C, I, J.

en Urb. Campoy II etapa Mzs. C, I, J. Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. El Bosque cdra. 3, Av. Rubíes cdra. 2, Av. Fernando Wiese cdra. 3, Av. El Sol cdra. 1.

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Jr. San Antonio cdra. 7 Urb. Azcarruz.

En Carabayllo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.: Av. José de San Martín cdras. 1, 2, 3, calle San Pedro de Carabayllo cdras. 3, 4, 5, 6, Jr. Las Orquídeas cdras. 1, 2, 3, Jr. Los Narcisos cdra. 1, 2, Jr. Madreselva cdras. 1, 2, Jr. Las Margaritas cdras. 1, 2, Jr. Micaela Bastidas cdras. 2, 3, 4, Jr. María Parado de Bellido cdras. 1, 4, Jr. Los Sauces cdras. 1, 2, Jr. Campanillas cdras. 1, 2, Jr. Las Dalias cdras. 1, 2, Jr. Los Jazmines cdra. 1, Jr. Los Álamos cdras. 1, 2, Jr. Simón Bolívar.

Pluz Energía Perú: Otras zonas afectadas

Distritos

Es así como Pluz Energía Perú reveló que al menos 9 distritos se verán afectados con el corte de luz el 1 de abril en Lima y Callao, así como los horarios de la suspensión.