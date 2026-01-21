Sismo de 3.9 remece sur del país HOY, 21 de enero: Conoce AQUÍ el epicentro del temblor de esta tarde

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo sacude al país tras registrarse un temblor de 3.9 al sur del país durante la tarde de este miércoles 21 de enero. Conoce los detalles e información de este último movimiento telúrico aquí.

Sismo de 3.9 sacude Ayacucho

El último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre el último movimiento telúrico registrado en el territorio peruano. Así indicó que alrededor de las 14:17 de la tarde de este miércoles 21 de enero se presentó un sismo al sur del país.

Tal como indica el reporte, el sismo de magnitud 3.9 se sintió a 33 kilómetros al suroeste de la ciudad de Querobamba en la provincia de Sucre, en el departamento de Ayacucho.

La profundidad del temblor llegó hasta los 102 kilómetros, con una latitud de -14.29 y una longitud de -73.96, según el reporte sísmico del Censis.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0047

Fecha y Hora Local: 21/01/2026 14:17:32

Magnitud: 3.9

Profundidad: 102km

Latitud: -14.29

Longitud: -73.96

Intensidad: II Querobamba

Referencia: 33 km al SO de Querobamba, Sucre - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 21, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisó que el epicentro ocurrió en el distrito de Cabanas, en la provincia de Lucanas y contó con una intensidad de II Querobamba, según la escala sismológica de Mercalli (IMM).

Reporte del COEN-Indeci, 21 de enero

Según el rango de magnitud que maneja el IGP, el temblor registrado durante esta tarde cuenta con una alerta verde, al encontrarse por debajo de los <4.5.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

En el reciente sismo de 4.3 registrado en Islay, Arequipa no se han percibido personas heridas hasta el momento. El movimiento telúrico fue percibido como leve por la población. El monitoreo continúa.

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Se reportó un sismo de magnitud 3.9 en Ayacucho durante la tarde de este miércoles 21 de enero, temblor que fue considerado de baja magnitud. Sin embargo, se exhorta que la ciudadanía peruana mantenga un actitud vigilante y de prevención.