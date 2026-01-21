Atentan contra bus de empresa 'Los Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: Conductores paralizan servicio

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Preocupante

Desconocidos abrieron fuego contra un bus de la empresa Almirante Miguel Grau, conocida como 'Los Verdes', en San Luis. Afortunadamente no se registraron heridos.

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/01/2026

Un nuevo atentado se registró en horas de la noches del último martes 20 de enero cuando un bus de transporte público fue atacado a balazos mientras circulaba con pasajeros a bordo en San Luis. 

Ataque a 'Los Verdes'

El hecho contra la empresa Almirante Miguel Grau (ETSAMIGSA), conocida como 'Los Verdes', se registró en la intersección de las avenidas Mariscal Domingo Nieto y Mariscal Eloy Ureta, una zona concurrida por decenas de ciudadanos por estar cerca del estadio municipal

Según indicó la PNP, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo cuando uno de estos extrajo un arme de fuego y disparó de forma directa contra el parabrisas delantero. 

Pese a la magnitud del ataque, el proyectil no alcanzó a ninguno de los ocupantes ni al conductor, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, si se generó pánico entre aquellos que viajaban al interior de la unidad, quienes se lanzaron al suelo para cubrirse, y de aquellos que presenciaron lo sucedido. 

Cabe señalar que en diciembre del 2025 la compañía suspendió sus operaciones tras recibir amenazas de la banda criminal 'Los Chukys Nueva Generación', quienes exigían pagos iniciales de 20 mil soles y cuotas mensuales de 2 mil soles. 

Conductores suspenden servicio

Tras el ataque que afortunadamente no dejó heridos, los conductores de la empresa de transportes que traslada a ciudadanos desde Ate hasta el Callao ha decidido no salir a trabajar este miércoles 21 de enero. Según han informado a Exitosa, los trabajadores vienen evaluando cambiar su ruta para no pasar por el Callao. 

Pese a que la PNP tenía conocimiento de las amenazas, el último ataque armado viene a ser el primero que sufre esta línea de transporte vehicular. Trabajadores detallaron que semanas previas al atentado de este martes 20 de enero habían recibido advertencias adicionales, aunque afortunadamente no se habían producido agresiones físicas. 

Además, el hecho se registra tan solo una semana después del paro de transportistas en donde los trabajadores del sector pidieron al Gobierno medidas en concreto y especialmente resultados. 

Es así que la noche del último martes 20 de enero se registró un nuevo ataque contra la empresa de transportes conocida como 'Los Verdes', en San Luis y en presencia de pasajeros. 

