Temblor remece HOY Perú: Magnituy y epicentro del SISMO sentido en la mañana de este viernes

23/01/2026

Un sismo remeció Perú hoy, viernes 23 de enero, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre cuál fue la magnitud y dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico.

Sismo de 4.0 sacude Perú hoy

La tierra sigue temblando y, en esta oportunidad, los ciudadanos fueron testigos de un nuevo fenómeno de la naturaleza. Pues como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, como el último que sacudió el país en la mañana de este viernes.

De acuerdo al más reciente reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, este sismo se registró alrededor de las 7:20 a.m. con una magnitud de 4.0 y con referencia a 53 kilómetros al oeste del distrito de Atico, en la ciudad de Caravelí, región Arequipa.

Asimismo, a través de sus redes sociales, la institución destacó que este reciente movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 kilómetros con una latitud de -16.38 y longitud de -74.09 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0049

Fecha y Hora Local: 23/01/2026 07:20:36

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -16.38

Longitud: -74.09

Referencia: 53 km al O de Atico, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 23, 2026

Temblor en Arequipa: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar peruano.

Hasta el momento, las autoridades del país no han reportado daños materiales ni víctimas, y el evento sísmico fue percibido de manera leve por la población cercana al epicentro. Sin embargo, INDECI aconseja a la ciudadanía a mantener siempre la calma y evitar sentir pánico ante un nuevo movimiento telúrico en el país.

A su vez, ante un sismo, recuerda que es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida, además de siempre tener lista la mochila de emergencia.

Epicentro del sismo de 4.0 en Arequipa.

Alerta en Perú por tormenta geomagnética

A través de sus redes sociales, el IGP también reportó hace unos días que una tormenta geomagnética se encuentra actualmente en curso, impulsada por una eyección de masa coronal de rápida velocidad que viaja a ~1600km/h lanzada desde le sol.

De acuerdo al IGP la tormenta magnética fue provocada por una explosión solar de gran magnitud suscitada el pasado lunes 19 de enero.

☀️El IGP, adscrito al @MinamPeru, informa que una tormenta geomagnética se encuentra actualmente en curso, impulsada por una eyección de masa coronal de rápida velocidad que viaja a ~1600km/h lanzada desde le sol, hace dos días. 🌏



🔗Más detalles: https://t.co/hmnXcoKTWS pic.twitter.com/ETizYLarDb — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 20, 2026

Así que no olvides tener siempre lista tu mochila de emergencia ante un nuevo sismo con el sentido en la mañana de este viernes, 23 de enero, con una magnitud de 4.0 a 53 kilómetros al oeste de Atico, en la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa.