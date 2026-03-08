Temblor sacude Lima HOY, domingo 8 de marzo: ¿Cuál fue la magnitud y epicentro?

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor sacudió el sur de Lima este domingo 8 de marzo, fecha en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Conoce aquí cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo sentido esta tarde, según el IGP.

La capital del Perú registró el movimiento telúrico al promediar las 2:11 p.m. de hoy, en la capital del Perú, sorprendiendo a los limeños en pleno día familiar. Este es el cuarto temblor ocurrido este fin de semana a nivel nacional.

Temblor sorprendió a limeños este domingo 8 de marzo

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el IGP mantiene constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno que ocurra en territorio peruano.

Según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la magnitud del temblor fue de 3.8 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 32 km.

El epicentro se registró particularmente en el mar, al oeste de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, siendo clasificado en el nivel III de intensidad, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0128

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41

Magnitud: 3.8

Profundidad: 32km

Latitud: -12.58

Longitud: -77.18

Intensidad: III Chilca

Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/5H2UoRyIh6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

Ante esta situación, las autoridades les recuerdan tener siempre en casa una mochila de emergencia que debe llevar elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales.

No deben faltar utensilios como alcohol o desinfectante, medicinas, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

¿Qué hacer durante un sismo? Sigue las recomendaciones del Indeci

Ante la frecuencia de estos eventos, es vital recordar las medidas de seguridad para proteger a tu familia:

Conserva la calma: Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes.

Ubica las zonas seguras: Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo.

Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

Mochila de emergencia.

Uso de mensajes de texto: En caso de emergencia, evita las llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prefiere el SMS.

Es así como el IGP reportó que un sismo de magnitud 3.6 remeció Ayacucho en la mañana de este sábado 7 de marzo. Ante un evento similar o de mayor intensidad se recomienda siempre mantener la calma.