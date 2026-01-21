Fatídico accidente: Caída de camioneta por un abismo deja a cinco personas fallecidas en La Libertad

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente se registró el último martes en la región de La Libertad, luego de que una camioneta cayera por un abismo y dejara un saldo de cinco personas fallecidas. Tras sufrir un despiste, la unidad cayó por una pendiente de unos 500 metros, acabando con la vida de todos los que iban a bordo.

Despiste habría causado el accidente

La tragedia se registró cerca de las 5.00 de la mañana con un vehículo que iba desde Trujillo hasta Retamas, cuando a la altura del centro poblado Bella Aurora, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, se volcó. Lo angosto de las pistas y las curvas pronunciadas, habrían representado una dificultad para el conductor.

El primer reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, señalaba que eran cuatro las víctimas mortales y que había una desaparecida. Sin embargo, tras los trabajos de los equipos de rescate se encontró a la quinta.

Hasta el lugar del accidente llegó el alcalde de Parcoy, Alfredo Uriol, con un equipo de rescate para tratar de auxiliar a un posible herido. Sin embargo, la profundidad del abismo complicó las tareas y le restó probabilidades a que alguno de los viajantes se encontrara con vida.

Representantes del Ministerio Público llegaron para iniciar con las diligencias y determinar las causas del lamentable suceso. Una de las hipótesis que se maneja es que las complejas condiciones hacían a la vía de alto riesgo y habría sido un elemento crucial para el despiste y posterior tragedia.

Otro accidente en La Libertad

El pasado 17 de enero se reportó otro fatal accidente en esta región, tras el choque de una camioneta con un tráiler que dejó a dos adultos y dos menores sin vida, en la zona conocida como la curva de Barranca. Todos los fallecidos iban a bordo del vehículo particular.

Dos de los cuerpos fueron llevados a la morgue del Hospital Tomás Lafora en Guadalupe, mientras que los otros dos tardaron en ser rescatados debido a que estaban atrapados entre los fierros retorcidos del camión de carga. El hecho provocó la interrupción del tránsito y se debió habilitar una vía alterna temporal.

