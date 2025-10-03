Trump llevaría proyecto inmobiliario a Gaza como parte de acuerdo con Hamas, señala experto

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hamas anunció su disposición para liberar a los rehenes de Israel y ponerle fin a la guerra en Gaza, acatando un plan de paz propuesto por Donald Trump. Ante esto, el internacionalista Ramiro Escobar cuestiona los intereses que el presidente de los Estados Unidos tendría dentro de la franja.

Trump tiene planes en Gaza

Aunque el grupo armado palestino aceptó algunas proposiciones hechas por el mandatario estadounidense, hay algunos puntos que no precisó en su comunicado. Como la creación de un consejo supervisor que sería presidido por el inquilino de la Casa Blanca.

"No sabemos a dónde conduciría un consejo en el cual Trump estaría a cargo de la supervisión. Tiene además proyectos inmobiliarios y hay una parte del acuerdo que insinúa que habrían grandes proyectos para Gaza, entonces, esperemos que no sea un plan de Trump, sino un plan para la paz, eso sería lo importante", señaló Escobar.

Según el internacionalista, otro de los aspectos que complican las negociaciones es la conformación de Palestina con un reconocimiento unánime. Esto debido al rechazo que ha manifestado el país judío, que en anteriores ocasiones expresó que la integridad de su nación está en riesgo con cada aprobación que ha recibido.

"En el punto 19 se habla de la posibilidad que en el futuro haya un Estado palestino, pero no es explícito. El problema es que el actual gobierno israelí rechaza de manera rotunda e incluso agresiva, la creación de un Estado palestino, repudia a los países que lo han reconocido. Ese es un punto difícil de negociar", manifestó.

El desarme no está garantizado

Escobar considera que el plan tiene el objetivo de pacificar a la región de Medio Oriente, para acabar con el conflicto. Sin embargo, considera complicado que Hamas acepte deponer las armas a Israel o a otra potencia extranjera.

Un vocero de Hamas a dicho que ellos van a entregar las armas, pero a autoridades palestinas. En el plan de 20 puntos se afirma que Hamas se debe desarmar, pero no se dice a quien le entregarán las armas. Además, Hamas dice que las entregará cuando se establezca el Estado palestino, cuando exista un gobierno estable, reconocido y funcionando", expresó.

Con esto, el acuerdo de paz en Gaza tendría algunas grietas, por los puntos que Hamas no ha confirmado que aceptará. Además, Donald Trump tendría planes inmobiliarios en la franja, lo que el grupo paramilitar tampoco ha aceptado en el comunicado que emitió.