Asesinan a extranjero a balazos frente a colegio en Ate

Un hombre de nacionalidad extranjera fue asesinado con tres balazos frente a un colegio en el distrito de Ate, aproximadamente a las seis de la tarde de este jueves 29 de octubre.

El crimen ocurrió en la avenida Las Gaviotas, cuando el sujeto mantenía una discusión con otras personas en un predio ubicado frente al centro educativo. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre fue forzado a subir a un vehículo, lo que provocó que intentara escapar.

En su huida, el ciudadano cruzó la avenida y llegó hasta la calle El Peral, donde tropieza y es alcanzado por los atacantes, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, que llegaron al lugar junto con personal de criminalística para recoger evidencias.

La Policía realiza operativo en inmueble cercano

El general Francisco Minaya, encargado de la supervisión de la seguridad en Ate, confirmó que el caso se investiga como un presunto homicidio.

Según las primeras diligencias, dos sujetos habrían intentado secuestrar al hombre antes de dispararle. "Intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo; él se da a la fuga, se tropieza y ahí recibe los impactos", explicó el oficial.

Minaya precisó que la Policía realiza un operativo en el inmueble del cual salieron los presuntos homicidas, de acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Las diligencias buscan hallar indicios o evidencias que permitan identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Mientras tanto, un fuerte contingente policial permanece en la zona, resguardando el lugar donde ocurrió el crimen e impidiendo el acceso de curiosos que dificultan la labor de los investigadores.

Víctima aún no ha sido identificada

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Los vecinos señalaron que no era conocido en la zona ni residía en alguna de las viviendas cercanas.

La PNP informó que el fallecido presenta varios tatuajes en el brazo izquierdo, lo que podría ayudar a reconocer su identidad en las próximas horas.

El cuerpo permanece bajo custodia de las autoridades, mientras que los peritos de criminalística continúan recolectando balas, casquillos y registros de cámaras de seguridad que serán fundamentales para la investigación.

El distrito de Ate se mantiene en alerta ante este nuevo hecho de violencia, que evidencia la inseguridad en las calles de Lima. Las autoridades exhortan a la población a colaborar con información que pueda contribuir a identificar a los responsables de este violento asesinato frente a un colegio.