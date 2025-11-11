RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
No paran las muertes

Ate: Mototaxista pierde la vida tras recibir más de 15 balazos a solo metros de su casa

Jaime Jason Quispe Castañeda fue interceptado por dos vehículos menores y, a solo metros de su casa, fue acribillado cruelmente. Madre de la víctima pide ayuda para costear los gastos del sepelio.

Mototaxista fue cruelmente acribillado en Ate.
Mototaxista fue cruelmente acribillado en Ate. (Foto: Exitosa)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 11/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Pese a los constantes paros y reclamos del sector transporte, los asesinatos continúan dándose en distintas partes de Lima. Esta vez, un joven que se dedicaba a manejar mototaxi fue cruelmente acribillado en Ate cuando se encontraba a pocos metros de su casa.

Mototaxista es acribillado en Ate

Según los familiares de la víctima, el hecho se dio sobre la madrugada de esta lunes 10 de noviembre cuando Jaime Jason Quispe Castañeda, identidad del fallecido, se disponía a regresar a su domicilio en la zona de Micaela Bastidas, luego de pasar varias horas en el estudio musical de un amigo ya que también incursionaba en el mundo de la música urbana.

Fue ahí cuando dos vehículos menores: una moto lineal y una mototaxi, le cerraron el paso. Uno de los sujetos bajó y sin reparo alguno le aplicó más de 14 balazos que le quitaron la vida casi en el acto.

El joven terminó tendido a cuadras del túnel de Puruchuco, a solo espaldas de su vivienda. Los atacantes huyeron  con rumbo desconocido, mientras que los vecinos llamaron rápidamente a emergencias para tratar de salvar al herido.

Callao: Delincuentes acribillan a conductor de combi informal en pleno estado de emergencia
Lee también

Callao: Delincuentes acribillan a conductor de combi informal en pleno estado de emergencia

Sin embargo, Quispe Castañeda no resistió a los impactos por lo que perdió la vida en plena vía pública. Lamentablemente, su madre al oír los hechos salió de su domicilio y se dio con la desgarradora escena. La mujer pide por ayuda económica a cualquier autoridad ya que no cuenta con los recursos necesarios para costear los gastos de sepelio.

Vecinos denuncian falta de seguridad en la zona

Como se recuerda, hace unas semanas el gobierno de José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao con la finalidad de hacerle frente a la criminalidad, sicariato y extorsión que impera en la ciudad.

Sin embargo, los vecinos de la zona de Micaela Bastidas dejaron en claro que la Policía Nacional del Perú brilla por su ausencia señalando que ninguno de sus patrulleros ni de los serenos de la Municipalidad de Ate se hacen presentes en el lugar.

Tragedia en Juliaca: Joven padre es acribillado por 4 sujetos en moto mientras se movilizaba en su vehículo
Lee también

Tragedia en Juliaca: Joven padre es acribillado por 4 sujetos en moto mientras se movilizaba en su vehículo

Por ello, Exigieron que la seguridad pueda ser reforzar para así evitar más incidentes delincuenciales y que más vidas sigan perdiéndose.

De esta manera, un mototaxista fue cruelmente acribillado en Ate por presuntos sicarios a solo metros de su casa en la zona de Micaela Bastidas. De acuerdo a los primeros reportes, el móvil del crimen sería por la exigencia del pago de cupos de parte de una banda criminal.

Temas relacionados acribillado Ate moto lineal mototaxista PNP Policía Nacional del Perú sicarios

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA