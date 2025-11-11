Callao: Delincuentes acribillan a conductor de combi informal en pleno estado de emergencia

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El transportes público sigue perdiendo vidas a pesar del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí. Esta vez, un conductor de una combi informal perdió la vida sobre la madrugada de este martes 11 de noviembre en el Callao luego de recibir alrededor de cinco impactos de bala por parte de dos presuntos sicarios.

Chofer de combi fue acribillado en el Callao

Según testigos, la unidad se dirigía hacía el primer puerto cuando llegó al cruce de la avenida coronel Pérez Salmón con el pasaje Villegas. Ahí, dos sujetos aparecieron en la calle y uno de ellos fingió de pasajero levantando la mano para hacer el ademán de abordar la unidad.

Cuando la combi se detuvo, el otro atacante sacó un arma de fuego y le aplicó más de cinco disparos que acabaron con la vida de Edgar Alexander Vargas Solís de 47 años de nacionalidad venezolana.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena para acordonarla como indica el protocolo e iniciar las investigaciones de rigor para dar con el móvil de este nuevo atentado contra el transporte pública.

Según la PNP, señalaron que el crimen sería por un presunto ajuste de cuentas, aunque no descartan que esté ligado a la extorsión. A su vez, peritos de criminalística del Ministerio Público se hicieron presentes para apoyar en las primeras pesquisas.

Vecinos denuncian falta de presencia policial

Finalmente, familiares del conductor venezolano llegaron hasta la zona, pero en todo momento evitaron declarar a la prensa. Luego de la llegada del fiscal de turno, el cadáver fue trasladado a la morgue del Callao y la combi llevada a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones.

Exitosa logró conversar con vecinos de esta parte del primer puerto quienes denunciaron la poca presencia policial, así como de serenazgo del distrito. Según precisaron, solo aparecen cuando suceden hechos delictivos similares los cuales se dan con una frecuencia que los asusta.

"Acá no hay patrulleros, no hay nada. La calle siempre está muerta. Si hay una balacera no viene ni un policía hasta después de 3 horas. Han matado como a las 11 y tanto y recién lo están levantando. Acá hay muerte cada 15 días hasta semanal y cuando este fuerte casi a diario", indicó una ciudadana.

De esta manera, un conductor de combi informal perdió la vida en el Callao tras ser acribillado por dos presunto sicarios pese al estado de emergencia.