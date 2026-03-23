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Barras bravas en Villa El Salvador: pelea entre hinchas deja dos muertos y varios heridos

Violencia de barristas en Villa El Salvador dejó muertos y heridos luego del enfrentamiento entre hinchas de Alianza Lima y Universitario, tras enfrentamiento con piedras, disparos y pirotecnia.

Vecinos registraron con sus celulares el violento choque entre hinchas.
Vecinos registraron con sus celulares el violento choque entre hinchas. (Composición Exitosa)

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 23/03/2026

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En un nuevo episodio de violencia entre barras, dos personas murieron y varias resultaron heridas tras un enfrentamiento ocurrido en Villa El Salvador. El hecho fue registrado por vecinos del grupo 13, tercer sector, quienes captaron con sus celulares el momento en que grupos identificados con camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaban en la vía pública.

Según TV Perú, el enfrentamiento dejó dos fallecidos y varios heridos, quienes fueron trasladados al hospital de emergencia del distrito. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena zona residencial, generando alarma entre los vecinos.

Uso de armas improvisadas

El video registrado evidencia cómo los involucrados utilizaron diversos objetos para atacarse. Se observan piedras, fuegos artificiales e incluso detonaciones que parecen disparos, lo que incrementó el riesgo para las personas que transitaban por el lugar. La pirotecnia habría sido empleada como un arma directa contra los rivales.

Además, las grabaciones permiten ver que los grupos avanzaban y retrocedían en medio de la vía, mientras algunos participantes buscaban cubrirse o responder a los ataques. La violencia del enfrentamiento superó lo habitual en este tipo de incidentes, debido al uso de elementos peligrosos.

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En medio del caos, también se reportó la presencia de unidades de la Policía Nacional del Perú, cuyos patrulleros llegaron a la zona para intentar controlar la situación. Sin embargo, el enfrentamiento ya había dejado consecuencias graves antes de que se lograra dispersar a los implicados.

Vecinos en alerta y traslado de heridos

Los residentes del sector fueron testigos directos del enfrentamiento. Algunos optaron por grabar lo ocurrido desde sus viviendas, mientras otros buscaron resguardarse ante el peligro. El temor se extendió rápidamente debido a la intensidad de los ataques y el uso de objetos peligrosos.

Tras el enfrentamiento, los heridos fueron auxiliados y llevados al hospital de emergencia de Villa El Salvador. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de personas afectadas ni la identidad de las víctimas mortales, pero se confirmó que el saldo es crítico.

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Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer cómo se originó el enfrentamiento. Este tipo de hechos suele estar vinculado a rivalidades entre barras, que en ocasiones derivan en episodios de violencia fuera de los estadios.

El caso vuelve a poner en agenda la violencia de barristas en Lima, especialmente en Villa El Salvador, donde enfrentamientos entre hinchas de Alianza Lima y Universitario dejan muertos y heridos, evidenciando el uso de armas improvisadas y el riesgo para la población.

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