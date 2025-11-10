RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Terror en Lima Norte

Carabayllo: Asesinan de más de 15 balazos a jefe de seguridad de ladrillera a metros de su local

Dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron la camioneta manejada por Carlos Alberto Flores Zegarra para luego realizar más de 15 balazos. PNP señala que el crimen se habría dado por extorsión.

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 10/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo hecho violento se registró sobre las primera horas de este lunes 10 de noviembre en pleno estado de emergencia. Esta vez, dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron una camioneta y atacaron de más de 15 balazos al conductor del vehículo quitándole la vida casi al instante.

Asesinan a jefe de seguridad de ladrillera Pirámide de más de 15 balazos

Eran las 7:20 de la mañana cuando, Carlos Alberto Flores Zegarra de 57 años, identidad de la víctima, manejaba su vehículo blanco modelo pickup la cual pertenecía a la ladrillera Pirámide.

Y cuando se encontraba a solo metros del local de esta compañía en la avenida Vista Alegre, sus atacantes aparecieron detrás de la camioneta y luego realizaron la ráfaga de disparos que consumó el asesinato. Pese a quedar inconsciente, el vehículo continuó su marcha por varios metros hasta que chocó contra una estructura.

Los sujetos huyeron rápidamente con dirección a la avenida Santa María tras perpetrar su ataque. Testigos de esta dramática escena se acercaron hasta el vehículo para luego llamar a los agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes solo certificaron el deceso. Estos también relataron que minutos antes había pasado un patrullero de la Municipalidad de Carabayllo 

"El señor venía despacio en su camioneta, bajó la velocidad y aparecieron los de la moto lineal y empezaron a darle 5 balazos. Uno de la moto estaba sin caso, pero no pude ver nada porque entré en pánico", relató una testigo a Exitosa.

Allanan vivienda multifamiliar en Puente Piedra: Encuentran explosivos y detienen a 12 personas
Lee también

Allanan vivienda multifamiliar en Puente Piedra: Encuentran explosivos y detienen a 12 personas

Puede ser una imagen de automóvil y jeep
Así quedó el vehículo del trabajador de Pirámide.

PNP inicia investigaciones

La primera hipótesis que maneja la PNP es que la víctima habría sido extorsionado en los último días y al negarse al pago de cupos, estos sujetos le quitaron la vida. Exitosa conversó con uno de los trabajadores quien desconoció que existan amenazas antes de este terrible ataque

"Nosotros como empresa no teníamos conocimiento de eso y si él lo sabía lo manejaba en reserva como parte de su cargo", indicó.

Carabayllo: Un hombre muerto y varios heridos dejó el brutal ataque de un sicario en la zona de Las Lomas
Lee también

Carabayllo: Un hombre muerto y varios heridos dejó el brutal ataque de un sicario en la zona de Las Lomas

Ahora, la PNP está a la espera de la llegada de los peritos de criminalística del Ministerio Público para analizar la escena, iniciar con las pesquisas de rigor e investigar el móvil de este cruel asesinato en el límite con Puente Piedra.

De esta manera, el jefe de seguridad de la conocida ladrillera Pirámide fue asesinado de más de 15 balazos en la avenida Vista Alegre en el distrito de Carabayllo. La víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una moto lineal que huyeron de la escena tras el ataque.

Temas relacionados Carabayllo Estado de Emergencia Gerente ladrillera Pirámide Lima Norte moto lineal sicarios

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA