Carabayllo: Asesinan de más de 15 balazos a jefe de seguridad de ladrillera a metros de su local

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho violento se registró sobre las primera horas de este lunes 10 de noviembre en pleno estado de emergencia. Esta vez, dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron una camioneta y atacaron de más de 15 balazos al conductor del vehículo quitándole la vida casi al instante.

Asesinan a jefe de seguridad de ladrillera Pirámide de más de 15 balazos

Eran las 7:20 de la mañana cuando, Carlos Alberto Flores Zegarra de 57 años, identidad de la víctima, manejaba su vehículo blanco modelo pickup la cual pertenecía a la ladrillera Pirámide.

Y cuando se encontraba a solo metros del local de esta compañía en la avenida Vista Alegre, sus atacantes aparecieron detrás de la camioneta y luego realizaron la ráfaga de disparos que consumó el asesinato. Pese a quedar inconsciente, el vehículo continuó su marcha por varios metros hasta que chocó contra una estructura.

Los sujetos huyeron rápidamente con dirección a la avenida Santa María tras perpetrar su ataque. Testigos de esta dramática escena se acercaron hasta el vehículo para luego llamar a los agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes solo certificaron el deceso. Estos también relataron que minutos antes había pasado un patrullero de la Municipalidad de Carabayllo

"El señor venía despacio en su camioneta, bajó la velocidad y aparecieron los de la moto lineal y empezaron a darle 5 balazos. Uno de la moto estaba sin caso, pero no pude ver nada porque entré en pánico", relató una testigo a Exitosa.

Así quedó el vehículo del trabajador de Pirámide.

PNP inicia investigaciones

La primera hipótesis que maneja la PNP es que la víctima habría sido extorsionado en los último días y al negarse al pago de cupos, estos sujetos le quitaron la vida. Exitosa conversó con uno de los trabajadores quien desconoció que existan amenazas antes de este terrible ataque

"Nosotros como empresa no teníamos conocimiento de eso y si él lo sabía lo manejaba en reserva como parte de su cargo", indicó.

Ahora, la PNP está a la espera de la llegada de los peritos de criminalística del Ministerio Público para analizar la escena, iniciar con las pesquisas de rigor e investigar el móvil de este cruel asesinato en el límite con Puente Piedra.

De esta manera, el jefe de seguridad de la conocida ladrillera Pirámide fue asesinado de más de 15 balazos en la avenida Vista Alegre en el distrito de Carabayllo. La víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una moto lineal que huyeron de la escena tras el ataque.