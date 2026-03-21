¡Amor eterno! Adulto mayor esperó a su esposa para despedirse y murió en sus brazos en emotivo momento

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un adulto mayor de 90 años esperó pacientemente en una cama de hospital el momento más importante de sus últimos días: la llegada de su esposa. No buscaba tratamientos ni palabras complejas, sino verla una vez más para despedirse, en un gesto profundamente humano que hoy conmueve a miles.

Abuelito espera a despedirse de su esposa antes de morir

En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se observa a Nilta de Lima, de 87 años, ingresar lentamente a la habitación. Él, visiblemente emocionado, la reconoce de inmediato y le dice con ternura: "¡Hola, mi amor!", mientras ella intenta calmarlo, se acerca con suavidad y acaricia su cabello.

Segundos después, el ambiente se vuelve aún más íntimo y silencioso. Nilta le da un beso en la frente, se queda a su lado y lo sostiene, sin imaginar que ese sería el instante final. Él cierra los ojos y, en sus brazos, se despide de la vida tras haber esperado ese último encuentro.

La escena, aunque breve, ha generado una ola de reacciones por su carga emocional, pues muchos la interpretan no solo como una despedida, sino como la confirmación de un amor construido a lo largo de décadas, capaz de trascender incluso en el momento de la muerte.

Según se conoce, la pareja compartió 68 años de vida juntos, una historia que comenzó en su juventud y que se mantuvo firme hasta el final. Él, afectado por problemas respiratorios, tenía un último deseo claro: verla, sentirla cerca y partir en paz.

"Se despidió de todos y esperó a que llegara mi abuela. Ella le dio un besito y, minutos después, falleció. Fue una hermosa manera de irse", relató un familiar. Hoy, su historia deja una huella imborrable sobre el valor de amar y acompañar hasta el último instante.

¿Cómo superar la muerte de un ser querido?

Superar la muerte de un ser querido es un proceso profundo que requiere tiempo, paciencia y mucha compasión hacia uno mismo. Permítete sentir tristeza, enojo o confusión sin reprimir emociones, porque cada una forma parte del duelo. Hablar con alguien de confianza o escribir lo que sientes puede aliviar.

Poco a poco, intenta reconectar con tu rutina y encontrar pequeños momentos de calma. Recordar con amor, en lugar de solo dolor, ayuda a resignificar la pérdida. Busca apoyo si lo necesitas, ya que no tienes que atravesar este proceso en soledad, y cada paso cuenta.

Es así que, en silencio y con un último gesto de amor, se cerró una historia de vida compartida durante décadas. No hubo palabras finales grandilocuentes, solo presencia y cariño. Su partida, lejos de ser solo tristeza, deja una lección profunda: amar hasta el final también es saber esperar y acompañar.