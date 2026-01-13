En pleno estado de emergencia: Dos asesinatos se registraron en menos de 24 horas en el Callao

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia continúa sin dar los resultados esperados por el gobierno de José Jerí. Esta vez, dos asesinatos se registraron la noche de este lunes 12 de enero en el Callao a solo 10 minutos de distancia y en situaciones muy similares.

Murió dentro de su vehículo

El primer incidente se dio en el barrio conocido como Corongo cerca de las 10 p.m.. Ahí, un sicario llegó a pie a la cuadra 1 del jirón Vigil y sin reparo alguno disparó hasta en 8 oportunidades contra Bryan André Palza Mandamiento quien se encontraba en los exteriores de su vivienda.

Agentes de la Policía Nacional del Perú que llegaron a la escena del crimen tras la emergencia, informaron que la víctima intentó refugiarse al interior de su vehículo plomo, de placa D1N-076. estacionado a las afueras de su hogar. Lamentablemente, este no resistió y se desvaneció al interior perdiendo la vida en solo minutos.

Bebiendo licor con sus amigos

Como es habitual en el Callao, vecinos de diferentes zonas del primer puerto despliegan piscinas inflables durante este verano para intentar aplacar el calor. Una de estas se encontraba en el cruce de los jirones Vilca Rica y Nauta donde un grupo de amigos compartía un ameno momento tomando licor.

Cerca de las 11:30 p.m., un sujeto armado apareció en el lugar y casi de inmediato lanzó una ráfaga de disparos, 13 en total, contra Armando Aldair Valle Rosales de 29 años. Sus amigos y vecinos, alertado por los disparos, salieron de sus casas y encontraron el cuerpo de la víctima debajo de una escalera ya sin vida.

De momento, la PNP señala que ambos casos se tratarían de ajuste de cuentas por como se dieron los hechos. Además, entre ambos incidentes solo hay 10 minutos de distancia lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes.

Exitosa también pudo conocer que el primer puerto registra hasta el sol de hoy 7 homicidios, siendo la segunda ciudad con más víctimas mortales según datos de Sinadef. Este hecho se da a solo horas de un nuevo paro de transportes a raíz de la inseguridad que viven sus conductores por los constantes ataques.

En resumen, dos asesinatos de similares circunstancias se registraron la noche de este lunes 12 de enero en el Callao. Ambas víctimas fueron ajusticiadas por sicarios que dispararon sin reparo alguno a pesar de encontrarse en zonas urbanas.