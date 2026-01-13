José Jerí asegura que la prioridad de su Gobierno "es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí aseguró que la mayor preocupación del Gobierno es devolver la tranquilidad a las ciudadanos que son amenazados por organizaciones criminales, por ello resaltó que los derechos de los delincuentes no son de su interés.

Batalla contra el crimen

El mandatario supervisó un operativo en Surco que resultó en la una banda criminal que extorsionaba a empresas de transporte en Lima Sur.

"Nuestra preocupación como Gobierno, nuestra máxima preocupación es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, los derechos de los criminales, que son enemigos del Estado, particularmente no me interesan. A mi me interesan los derechos de los ciudadanos que están siendo amenazados día tras día con amenazas, con extorsión y amenazados de su vida", señaló.

Aseguró que la policía debe seguir los procedimientos, pero para su Gobierno es claro que se debe velar en este momento por la tranquilidad de los ciudadanos, por ello se actuará pensando en ello y defendiendo sus derechos.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a los transportistas ante el paro convocado por los gremios para este miércoles 14 de enero.

"Estamos cumpliendo como lo hemos anunciado el día de hoy, vamos a tener un seguimiento y un acompañamiento mucho más de cerca. Yo me estoy comprometiendo adicionalmente a estar cerca de ellos, además del trabajo que hacen los ministros, que hace Óscar [Arriola], todos los altos mandos de la policía de estar con ellos, de estar viendo como va avanzando las coordinaciones", expresó.

Recordó que la medida de fuerza adoptada no es contra el Gobierno, si no una forma de visibilizar el problema y un "jalón de orejas", que se está asumiendo, por los cambios en los altos mandos de la PNP a inicios del presente año, lo que fue aprovechado por los criminales.

Captura de banda de extorsionadores

Un duro golpe a las organizaciones criminales que vienen atentando contra empresas de transporte público se ha dado en el marco de una nueva convocatoria a paro de transportistas.

El mandatario reveló que el presunto cabecilla había sido detenido ya había sido capturado con anterioridad por la PNP y liberado por exceso de carcelería.

"Este señor, este desgraciado, estaba extorsionando a cerca de 12 empresas de transporte público y un sinnúmero de empresas de comercios menores de los distritos de Lima Sur", detalló.

Entre las empresas víctimas se encuentran la Santa Catalina y la 41, además, el detenido estaría vinculado al asesinato de un miembro de su propia organización.

