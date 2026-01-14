San Martín de Porres: Delincuentes armados y VESTIDOS DE POLICÍAS asaltaron una camioneta

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un grupo de delincuentes asaltaron una camioneta estacionada en la urbanización Jorge Chávez, en el distrito de San Martín de Porres. El robo registrado por cámaras de seguridad, muestra a los sujetos que vestían chalecos de policías e iban armados a bordo de cinco vehículos.

Emboscaron a la camioneta

Mientras transitaba por el jirón Huancayo dentro de la jurisdicción del distrito mencionado de Lima Norte, el vehículo que fue víctima de la delincuencia se vio acorralado por uno que aparentaba un intento de adelanto. En ese momento, desde atrás otros autos le cerraron el paso, dando comienzo al asalto a mano armada.

Como una manada, varios individuos bajaron de las unidades y provistos de armas de fuego encañonaron a las personas que iban a bordo. Acto seguido, comenzaron a abrir las puertas laterales y la trasera, llevándose consigo la mochila del ciudadano, además de su laptop personal.

Lo que sorprendió al conductor afectado y a vecinos que transitaban en ese momento por la zona, es que los delincuentes vestían chalecos de la Policía Nacional, lo que les hizo creer que se trataba de un operativo. Una vez vaciaron la camioneta, regresaron a los carros en los que llegaron y emprendieron la huida.

El abogado del afectado señaló que los facinerosos se habrían equivocado de objetivo y creyeron que llevaba consigo objetos de mayor valor, como lingotes de oro. Peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público llegaron hasta este punto del jirón Huancayo para dar inicio a las diligencias de ley.

Delincuencia no para en SMP

La criminalidad aún es un problema en este distrito limeño y el último fin de semana se registró un nuevo ataque extorsivo. Dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra un local cuando se desarrollaba una presentación musical. No obstante, esto no impidió la continuación del show.

Asimismo, en la noche del domingo 11 de enero un exfutbolista con paso en clubes de la Liga1 y Liga2 fue detenido en una discoteca durante un operativo policial. David Alonso Díaz Colunga fue encontrado con una pistola que presuntamente había sido robada a un efectivo de la PNP.

